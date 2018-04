V Heřmanicích otevřeli rozhlednu ve tvaru pánského přirození

Dvacetitunový kolos, který má v průměru pět metrů, je přístupný návštěvníkům už asi dva týdny. Oficiálního otevření se však dočkal v sobotu. U slavnostního otevření nechyběla živá hudba nebo třeba opékání špekáčků.

Přístup na rozhlednu, která v povodněmi poznamenaných Heřmanicích vyrostla během několika měsíců, je zdarma.

"Tento projekt je jeden z našich stěžejních. Vznikl krátce po založení našeho ateliéru v roce 2008," uvedli na svých stránkách členové liberecké architektonické skupiny Mjölk.

Věž ve tvaru penisu navrhli Pavel Nalezený, Jan Mach a Jan Vondrák bez zadání a konkrétního místa.

"Do měsíce jsme pak měli nadšeného starostu obce Heřmanice pana Stříbrného. Seděli jsme na zasedání obecního zastupitelstva a zcela vážně se bavili, jak projekt realizovat," uvedli architekti.

Během několika dalších měsíců se podařilo získat stavební povolení a 3,6 milionu korun z EU. "Peníze se podařilo získat z evropských fondů na realizaci rozsáhlého projektu stavby cyklostezek, jejichž středobodem se stane právě rozhledna v Heřmanicích," doplnili tvůrci.

Rozhledna měla původně mít i autentický prohnutý tvar. "Bylo by to ale příliš drahé, kdybychom to chtěli prohnout," vysvětili Jan Mach.

Zajímavé je, že uvnitř rozhledny se proplétá hned dvoje schodiště. Lidé mířící dolů se tak nemusejí vyhýbat nově příchozím.