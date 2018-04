Hotovo. Nejslavnější chatě Jizerských hor se vrátil dávný lesk

16:10 , aktualizováno 16:10

Po roční přestávce znovu od prosince uvítá turisty legendární Prezidentská chata v Jizerských horách. Během uzavírky prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která jí do značné míry navrátila původní podobu. Do budoucna tam plánují také upravit půdu a sklepy, kde by mohlo vzniknout relaxační centrum.