Otevření Öresundského mostu předcházejí problémy

Öresundský most spojuje Dánsko se Švédskem

Třebaže nově postavený Öresundský most mezi Dánskem a Švédskem, jenž bude slavnostně otevřen již za necelé tři týdny, byl oproti původním plánům dostavěn v předstihu několika měsíců, ještě stále přetrvávají jeho problémy především s vlakovou dopravou a není vůbec jisté, zda bude možné dát vše ve zbývajícím čase do pořádku. Největší potíže jsou spojeny s termíny dodávek nových souprav, jež budou zajišťovat dopravu mezi dánským hlavním městem Kodaní a třetím největším švédským městem Malmö, a se splněním bezpečnostních a dalších záruk, které dánské i švédské úřady pro tyto vlaky požadují. Dodavatelem nových vlakových souprav je německo-americké konsorcium Adtranz. To je však v době otevření mostu 1. července podle švédského tisku schopno dodat maximálně polovinu objednaných vlaků. Soupravy Adtranz navíc ještě nemají všechna potřebná povolení - zkoušky na osm kilometrů dlouhém mostě i ve čtyřkilometrovém podmořském tunelu již sice proběhly, avšak bez povolení k přepravě cestujících a bez odstranění všech zjištěných závad. Švédské instituce mají například výhrady k brzdovému systému, signalizaci a nepostačující bezpečnostní dokumentaci souprav. Požární prověrky totiž ukázaly, že by případné požáry měly jiný průběh, než předpokládají výrobci vlaků. Podle deníku Sydsvenska Dagbladet navíc neexistují ani příslušné dokumenty k tomu, jak by vlak zvládl případný čelní náraz. Technickou překážkou je i skutečnost, že elektrické napětí se na dánské i švédské straně mostu liší. A ani tím ještě výčet složitostí nekončí. Jako dočasné provizorní řešení budou dopravu mezi Kodaní a Malmö pravděpodobně zajišťovat starší soupravy s dieselovými a nikoli elektrickými lokomotivami. Jak dlouho může toto provizorium trvat, se však teprve uvidí. Krizová zasedání a jednání i bezpečnostní zkoušky totiž neustále pokračují. Již dnes je však jisté, že spodní, železniční část dvoupatrového mostu výrazně zaostala za patrem horním, dálničním, po němž se již o minulém víkendu procházely nebo na kolech, kolečkových bruslích a invalidních vozících projížděly statisíce zvědavých a vesměs nadšených Seveřanů.