Unikátní výhled na Jizerky. Jen tento víkend se otevře věž hradu Frýdlant

Je to poprvé v historii, co se ochoz věže hradu a zámku Frýdlant zpřístupní veřejnosti. Zatím z ní mohli vyhlédnout jen zaměstnanci hradu. Otevřena má být pouze druhý květnový víkend. Výhled odsud stojí za to. Vrcholky Jizerských hor máte jako na dlani.