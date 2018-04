Otestovali jsme vítězné MTB enduro. Jede jako raketa

Výborná geometrie, lehký, ale pevný rám, skvělé pružící/tlumící jednotky s ďábelským zdvihem 160 mm, trendová kola 27,5". Toto kolo je synonymem svobody a volnosti pohybu v terénu.

Pokusů měnit za jízdy geometrii a zdvih kola už tu bylo hodně, ale ten od Canyonu vypadá hodně povedeně. Funguje snadno a proměna kola ze stoupavého „téměř“ XC speciálu (kola pro rychlou až závodní jízdu v lehčím až středně těžším terénu) na hodně sjezdově laděné enduro a zase zpět je dokonalá.

Jeden stisk za jízdy a máte jiné kolo

Technologie Shapeshifter umožňuje nastavit geometrii, zdvih a celkovou dynamiku odpružení za jízdy jediným stiskem páčky. Systém tvoří plynový píst umístěný v přepákování tlumiče, který ovládáte páčkou přímo z řídítek. Jednoduchým přepnutím tak přenastavíte charakteristiky mezi DH (sjezdovým) módem s ploššími úhly a 160 mm luxusního zdvihu a XC módem s příkřejšími úhly a 130 mm zdvihu pro extra efektivitu.

Chválí i odborníci. „Mění se jak geometrie (sedlový a hlavový úhel), tak výška středu a hlavně zadní zdvih, zkrátka během pár zlomků vteřin je tu jiné kolo. My jsme testovali ještě o chlup vyšší model 9.0 pro květnové vydání časopisu Velo a v hodnocení jsme nešetřili superlativy,“ řekl iDNES.cz Martin Raufer z časopisu Velo.

„Skvěle laděné pružící jednotky (vidlice a tlumič) patří k nejlepším vůbec, vynikající je také komponentové vybavení. Otázkou, na níž zatím neznáme odpověď, je životnost těsnění pístku ShapeShifter. Vyplatí se pozorně číst návod a pohrát si s individuálním nastavením, aby kolo dávalo vše, co umí. Zkrátka mít zkušenost, nebo dobrého rádce pro nastavení kola,“ dodal Raufer.

Downhillová raketa pro fajnšmekry

Testujeme vítěze z FOR BIKES Canyon Strive je druhým výrobkem, který získal nejvyšší ocenění v anketě na nedávném veletrhu FOR BIKES v Praze. Prvním je cyklohelma POC AVIP Octal MIPS.

Musíme přiznat, že nastavení kola tedy není žádná legrace, je to záležitost pro opravdu šikovné ručičky. Také těch páček na řídítkách není málo: zmíněný ShapeShifter, ovladač hydraulické sedlovky, řadící páčky... Ale stojí to za to.

Kolo nás velmi příjemně překvapilo už v jízdě po rovině a pak hlavně do kopce. Dvojpřevodník se ukázal jako ideální i pro méně „namakané“ jedince, dají se s ním vyšlapat docela slušné stojky.

Páčka ShapeShifteru, která mění zdvihy. Páčka, která mění výšku sedlovky.

Ale není to žádný univerzál na celodenní ježdění, i když by se s ním tak jezdit nakonec i dalo. Tohle kolo už něco stojí (námi testovaná verze stojí 105 tisíc korun) a je určeno pro fajnšmekry. Pro takové, kteří chtějí tvrdé sjezdy, ale k nim se dopracovat relativně komfortně po vlastní ose.

Jízda dolů je pak lahůdkou. Tlumící prvky skvěle pracují, vepředu chytá nerovnosti plášť Continental Trail King Black Chili 2.4, vzadu je pak ten samý, ale o dvě desetiny užší. A Strive se chová téměř jako sjezdová raketa.

„Domnívám se, že Strive ocení lidé, kteří na biku opravdu jezdí, kteří jezdí tvrdě a pro zvládnutí terénu zasunou sedlovku hodně dolů, a kteří také neohrnují nos ani nad pořádnými stoupáními a umějí ze všech sil šlápnout do pedálů. Ti se handicapu nedočkají za žádné situace. Pro projížďky Polabím je to zbytečný luxus, jehož výhody ve zdejším terénu ani nedoceníte,“ vysvětluje Martin Raufer.