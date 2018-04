Otestovali jsme krosové elektrokolo. Na stezkách jede parádně

Ve městě rychlejší než tramvaj

První pocity z elektrického kola jsou trochu smíšené. Kolo je přeci jenom těžší a pro toho, kdo ho nezná, chce přidávání plynu trochu cviku.

Širší gumy mají na asfaltu větší valivý odpor, ale motor všechno zvládá. Odpružená vidlice dobře tlumí kočičí hlavy i tramvajové koleje a tak se můžu soustředit na jízdu.

Na řídítkách je jedno kolečko na řazení, rychlosti 1-6. Na kolo je to trochu málo, ale ve městě řadím minimálně 3, na nejvyšší stupeň pak překonávám rychlost 30 km/h a ještě cítím rezervu. Jeden převodový stupeň nahoru by se hodil.

Motor má skvělý "odpich" hlavně na křižovatkách a semaforech. Sice zabírá až po jednom šlápnutí, ale pak vystřelí dopředu a při rozjezdu jsem dokonce o něco rychlejší než auta. V městském provozu šlapu bez námahy, občas otočím plynem a držím rychlost kolem 25 km/h. U kruhového objezdu stačí trochu přidat a projíždím ho stejně rychle jako motorkář přede mnou.

Několikrát musím sjet z cyklostezky mezi auta, ale zrychlovat nemusím. Nezdržuju okolní provoz, neunavím se. Ještě porovnávám svůj čas s tramvají a na sedm zastávek jsem na tom o něco líp. Pro cestu do práce ideální.

Dojezd se mění podle váhy jezdce a náročnosti terénu, ale jak se později ukáže, hodně záleží i na taktice jízdy. Pod plným plynem a jen s občasným přišlapáváním vydrží baterie 15-20 km, při stálém volném šlapání už výrobce udává dojezd 50 km. Ve městě se mi na jedno nabití podaří ujet 35 km, ale silou motoru dost plýtvám.

Cyklisté zdržují

Druhý den vjíždím do lesa na zpevněné cyklistické stezky. Rozdíl mezi normálním horským kolem a tímhle 26kilovým kolosem je samozřejmě poznat, ale stačí přidat plyn, chvíli ho podržet a okamžitě se dostávám do tempa. Po půl hodině se mi daří i podřazovat a přidávat plyn ve správný čas a udržovat tak poměrně slušnou rychlost a šetřit baterii. Těžké kolo je jak přikované k zemi, neustřeluje, v rigolech má dobrou stabilitu.

Po několika kilometrech předjíždím asi třetího cyklistu a dokonce začínám mít pocit, že mě občas zdržují. Nohy se ještě neunavily a mám dostatek času rozhlížet se po okolní přírodě. Teď mi už stačí kolo jen "dokrmovat" plynem.

Z kopce to zase jede jako tank a motor tlačí kolo slušně dopředu. Rozjedu se, několikrát přidám a pak plyn pouštím. Kolo zpomaluje až na rovince, ale šlapat nemusím. Pro jistotu si ale zastavím a zkontroluju baterii. Po 15 km mi zatím svítí dvě diody ze tří.

Nabíjení není složité. Baterie se z kola nemusí ani vyndavat. V garáži stačí vypnout klíček a připojit nabíječku. Nabití si lithiová baterie hlídá sama a při maximálním nabití vypne nabíječku, na které se rozsvítí zelené světlo. Jedno nabití trvá zhruba pět hodin, podle výrobce vydrží až 1 000 nabití (Baterie: Lithium 36V/10 Ah).

Pohodlný adrenalin

V lese si pro zajímavost vyzkouším i jízdu pod plným plynem a po několika metrech se z toho stává slušná adrenalinová záležitost. V rychlosti 30 km/h předjíždím všechno, co na cestě potkám, a v zatáčkách musím kolo mnohem více naklápět. Brzdy jsou naštěstí dost pevné a to, co vidím před sebou, ubrzdím. Dalších 15 km mám rychle za sebou, baterie pořád drží a tak si můžu v místní hospodě vychutnat pohodlně získaný adrenalin.

Sice jde o kolo krosové, tedy určené pro jízdu na zpevněném povrchu, ale přece jen zkusím odbočit ze značené cyklistické trasy hlouběji do lesa. Ale stačí pár metrů po úzké vyšlapané cestě plné kořenů a výhoda elektrického motoru se hned ztrácí. 26 kilogramů se postupem času stává větším a větším nepřítelem, a i když zkouším jet neustále pod plynem, brzy sesedám.

V pomalé rychlosti je to horší i se stabilitou a trochu mě bolí pravá ruka, která nemá na otáčivém heftu jistotu. Adrenalinový příval definitivně končí u kmene stromu, který leží přes cestu. Do těžšího terénu toto kolo vhodné není.

Návrat k nezaplacení

Vracím se na zpevněnou cyklistickou stezku a téměř okamžitě se mi vrací i dobrý pocit z rychlé, pohodlné jízdy. Nohy trochu bolí, ale s motorem se během několika metrů dostávám znovu nad 20 km/h a na rovinkách už vyloženě odpočívám.

Testované kolo je jednou z nejlevnějších voleb na trhu, cena je téměř stejná jako za normální krosové kolo, ale je vykoupená levnějšími součástkami, vyžadujícími šetrnější jízdu. Pro ostré cyklisty tohle kolo určitě není, pokud však nemusíte v lese nutně propotit dres a rádi si užijete pohodlné cestování, může to být dobrá volba. Jak do města, tak i do přírody. Kolo určitě ocení lidé se slabší kondičkou, případně s vyšší tělesnou váhou, ten, kdo je v rekonvalescenci nebo má menší zdravotní handicap.