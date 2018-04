Otec opět jede hledat dceru do Ekvádoru

"V současnosti Janu hledají moji ekvádorští přátelé, které jsem tam minule poznal," řekl Kubišta. U těchto lidí žil, když v Ekvádoru od loňského října sedm měsíců po dceři neúspěšně pátral. Za předchozí pobyt v Ekvádoru Kubišta prý utratil asi půl milionu korun.

Jana se ztratila loni v červenci skupině českých horolezců při výstupu na sopku. Okolnosti jejího zmizení jsou ale dosud nejasné. Kolegové z výpravy Janu podle dostupných informací nechali odejít samotnou do náročného terénu, její zmizení pak nahlásili místním úřadům až za tři dny.

Jako nepravděpodobný se zdá únos, protože nikdo se dosud neozval s požadavkem na výkupné. Otec Jany si spíše myslí, že se dcera tehdy zranila a nyní žije v některé z odlehlých horských vesnic s místními lidmi.

"Jsou to negramotní lidé, kteří nechtějí nikomu nic říkat, protože místní policie se s nikým nepáře," zdůvodnil Kubišta otázku, proč by případně domorodci už dříve neinformovali úřady, kdyby to byla pravda.

Po české turistce neúspěšně pátral i Interpol. "Podle nich Jana mohla skončit v Kolumbii v některé z tamních teroristických geril," uvedl rozpačitě otec. Sám si však na spolupráci s českými úřady spíše stěžuje. Za údajný laxní přístup kritizuje hlavně české ministerstvo zahraničních věcí.

Mluvčí resortu Karel Borůvka ale Kubištovo tvrzení odmítá. Ministerstvo podle něj naopak Kubištovým poskytlo mimo jiné "nadstandardní pomoc" v podobě půjčky 70 tisíc korun. "Naše angažmá je v tomto případě naprosto srovnatelné se zeměmi Evropské unie či Spojenými státy," řekl Borůvka.

Janini přátelé založili internetovou stránku, jejímž prostřednictvím získali část peněz už na předchozí pátrací akci otce Ludvíka.

"Jsem za to velmi vděčný, protože bych bez těch peněz nevycestoval. Peníze posílali i naprosto neznámí lidé až ze Spojených států," konstatoval Kubišta. Kromě rodiny a přátel po dívce dosud pátrali například i ekvádorští indiáni a čeští skauti.

Vedoucí původní výpravy do ekvádorských hor napsal o celém případu knihu. V ní popisuje průběh výpravy, včetně hledání ztracené Jany i pozdějších dozvuků v Česku.