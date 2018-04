Otec Járy Cimrmana vymyslel buňát, hovník i hronoid

Může se hodit Jak se tam dostat

Vesnice Metánov, administrativně součást obce Častrov, se nalézá poněkud bokem veřejné dopravy. Východiskem může být Žirovnice či Kamenice nad Lipou, vsí prochází cyklistická trasa č. 1114. Důležité info

Návštěvu muzea je nezbytně nutné si dopředu dohodnout s panem Zemanem – 565 437 145. Po prohlídce ho můžete požádat i o malý bonus, exkurzi do zdejší kaple, vyzdobené rovněž Františkem Severou. A jelikož působí jako zdejší kronikář, možná se i pochlubí svým dílem. Jakub Hron (1840–1921)

Narodil se a zemřel v Metánově, pohřben je v sousedním Častrově. Univerzitní vzdělání získal v Praze a ve Vídni, jako gymnaziální profesor působil v Opavě, Jindřichově Hradci a Hradci Králové. Po neúspěšném studiu práv a medicíny se opět vrátil do Metánova, kde zabydlel taneční sál hostince svého strýce. Vlastním nákladem tu vysázel alej, pojmenovanou Hronovka, bohužel žádný ze stromů se do dnešních dnů nezachoval. Výkladový slovníček

Tučným písmem jsou znázorněny autentické Hronovy výrazy. Přinášíme malý slovníček.

Hronoid – Hronův klobouk přizpůsobený vlivu atmosferického tlaku na lebku, opatřený okapem

Bufy – Hronovy boty opatřené podešví o výši dané průměrnou výškou bláta na tehdejších cestách a úhrnem srážek

Českomoravská krabatina – Českomoravská vrchovina

Hovník – Hronova originální pohovka

Libomudrun - filozof

Čujba - myšlení

Buňát – název kalamáře odvozený od jeho tvaru vyplývajícího ze šestiúhelníku včelí plástve, dříve označovaného jako buňka Tipy na výlety v okolí

Cestu do Metánova doporučuji skloubit s návštěvou žirovnického zámku, kde je umístěna unikátní expozice perleťářství. Z opačné strany vás přivítá Kamenice nad Lipou s malebným zámkem a nádherným zámeckým parkem, proslulým díky symbolu města, takřka tisícileté lípě, které vděčí za část svého názvu. Místní muzeum také opatruje předměty spojené s osobností Jakuba Hrona. Podklady a užitečné webové stránky

V příspěvku užito podkladů z následujících publikací

Vladimír Borecký: Zrcadlo obzvláštního (z našich mašíblů), Praha, Hynek,1999

Vladimír Borecký: Legenda o Hronu, Praha, Gutenberg, 2007

Webové stránky Osvětového spolku Jakuba Hrona: www.osjh.cz

Obec Častrov: www.castrov.cz