Kupte si ostrov. Váš vlastní ráj v Kanadě či Pacifiku už za 5 milionů

Ostrov za cenu většího bytu v Praze

Většina lidí má představu, že koupit si vlastní ostrov je věc z říše nedostižných snů. Ovšem ceny těchto ostrovů se mnohdy rovnají některým bytům v naší metropoli. Samozřejmě je nutné si přiznat, že samotnou koupí by vše jen začalo - co doprava, obživa, nějaká infrastruktura, dala by se zajistit pitná voda? Ale i tak je hezké se aspoň zasnít.

1. Motu Matatahi, Tahiti, Francouzská Polynésie

Cena: 172 406 liber, v přepočtu asi 6,3 milionu korun

Tento ostrůvek v Tichém oceánu o rozloze 7 300 m2 nabízí oslnivě bílé pláže, exotickou vegetaci i korálové útesy. Průzračná voda hraje všemi odstíny modré od azurové přes tyrkysovou k temně smaragdové, vždyť také leží jižně od atolu Rangiroa nedaleko známé Modré laguny. Kupující však musí počítat s tím, že dostat se na tuto ostrovní perlu zabere nejméně hodinu člunem z letiště na Rangiroře.

VIDEO: Úžasný ostrov Motu Matatahi je na prodej Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

2. Charles Island, Mitchell Bay, Kanada

Cena: 144 901 liber, asi 5,3 milionu korun

Tento ostrov o rozloze 7,7 hektaru v zálivu Mitchell Bay je vzdálený asi dvě hodiny jízdy od letiště v Halifaxu a asi 25 minut jízdy od malého městečka Sheet Harbour. Velmi zalesněný ostrov, obklopený mnoha dalšími menšími ostrůvky, leží asi 30 metrů od pevniny v oblasti, kam míří milovníci vodních sportů.

3. Deer Bay French River Island, Ontario, Kanada

Cena: 125 170 liber, asi 4,6 milionu korun

Tento lesnatý kanadský ostrůvek o rozloze 0,8 hektaru je také na prodej. Leží asi pět minut jízdy člunem od pevniny, v zálivu kousek od hlavního koryta řeky French River. Ostrov pokrývají hlavně vzrostlé borovice, dále tady rostou cedry, jasany, jalovce a borůvčí.

4. Calf Island, Halifax, Kanada

Cena: 138 032 liber, zhruba 5 milionů korun

Tento ničím nerušený ostrov o rozloze 10,5 hektaru v provincii Nové Skotsko leží asi dvě hodiny jízdy z Halifaxu. Je dobře přístupný člunem z pevniny a realitní makléři hlásají, že romantikům ostrov nabízí úchvatné západy slunce.

5. Pearl Island, Killarney, Kanada

Cena: 146 753 liber, asi 5,4 milionu korun

Pearl Island o rozloze 2 400 m2 se prodává za 146 753 liber. Ostrůvek ležící v souostroví Bustard Islands nabízí malebné výhledy na záliv Georgian Bay. Na budoucího majitele pak čeká i chata se dvěma ložnicemi a také srub.

6. Ostrov Aleutkina, Aleutské ostrovy, Aljaška, USA

Cena: 192 132 liber, asi 7 milionů korun

Ostrov u Aljašky, patřící do Aleutského souostroví, nabízí na ploše 0,7 hektaru panenskou přírodu a zároveň dechberoucí výhledy na okolní ostrovy. Na ostrově poblíž Aleutského zálivu ležícím necelých 5 km od Sitky, bývalého hlavního města Aljašky, rostou hlavně jedle a cedry. Je rájem pro lov krevet, krabů a škeblí.

Budoucí vlastník může využít několika vhodných míst pro stavbu domu i loděnice, vábí potenciální zájemce server www.privateislandsonline.com.

7. Frigate Caye, Belize

Cena: 145 555 liber, zhruba 5,4 milionu korun

Tento exotický ráj o rozloze 0,6 hektaru je k mání ve Střední Americe kousek od pobřeží Belize. Ostrůvek situovaný přímo na dohled východní strany atolu Turneffe, skýtá skvělé možnosti pro šnorchlování i potápění. Můžete si z něj udělat vlastní oázu nebo exkluzivní dovolenkový komplex pro malé skupinky nebo novomanžele, radí server http://www.privateisland.bz/.

8. Tahifehifa Island, Tonga

Cena: 239 489 liber, asi 8,8 milionu korun

Exotický ostrůvek o rozloze 0,4 hektaru patří do souostroví Tonga v Jižním Pacifiku. Vyznačuje se bělostnými plážemi a nedotčenými korálovými útesy. Každý rok se tady objevují želvy i migrující velryby.

Ostrůvek má od roku 2008 pronajatý na 99 let jedna tonžská společnost, chce však nabídnout významný podíl zahraničnímu investorovi. Plánem je vybudovat tu malý ekologický komplex s bungalovy.