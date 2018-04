Helgoland a Düne: ráj v Severním moři, který Češi neznají

Může se hodit Lodě vyplouvají ze čtyř hlavních přístavů: z Büsumu, Cuxhavenu, Bremehavenu a Wilhelmshavenu. Všechny přístavy jsou od nás pohodlně přístupné po dálnicích a v závěru pak po pohodlných okreskách. Z Prahy do Büsumu je to necelých 800 km po trase Praha – Ústí nad Labem - hraniční přechod Breitenau/Krásný Les – Dresden – Leipzig – Magdeburg – Braunschweig – Hannover – Hamburg – Heide – Büsumu. Cesta po německých dálnicích probíhá v nočních hodinách rychle a pohodlně. Náklady Loď Büsumu – Helgoland a zpět – 48 € (dospělý), 25 € dítě

parkovné Büsumu - 5 €/den

loď Helgoland – Düne a zpět – 5 €

kemp na ostrově Düne – malý stan do 16 m² 7 €/noc + 4 €/noc (dospělý), děti neplatí

ubytování na privátu na ostrově Helgoland od cca 25 €/noc se snídaní

vstupné do mořského akvária 5 € (dospělý), 3 € (dítě)

obložená houska s rybou ve stánku na ulici od cca 3,5 €