Chorvatské království pohody. Krásné pláže a parádní kuchyně ostrova Vis

Tipy na cestu Cestovali jsme v nejfrekventovanějších víkendech července, proto jsme zvolili (mohli jsme si to dovolit) k přesunu neděli a vybrali si „maďarskou“ cestu. Nájezdem na slovenskou dálnici, která plynuje navázala na tu maďarskou a chorvatskou, jsme se zbavili té nejhorší části – D1! Zbytek cesty jsme jeli po pěkné dálnici jak v Maďarsku, tak v Chorvatsku a v našem případě byly silnice naprosto volné. Jediné, co se nám opravdu nelíbilo, bylo chování obsluhy na mýtnicích v Chorvatsku. V prvním případě si rovnou řekli o bakšiš, v druhém nám „špatně“ vrátili. Proto a také z důvodu daleko rychlejšího odbavení doporučujeme platit kartou. Na mýtnici hledejte už zdálky navigační cedule k bank card, před ní bude stát daleko menší fronta a neriskujete „omyl“ při placení. Nám se tak podařilo cestou zpět ušetřit cca tříkilometrovou frontu. Existuje i elektronické mýtné – krabička, kterou koupíte cca za 120 kun (420 Kč), s tou projedete automaticky všemi chorvatskými mýtnicemi. Krabička je přenosná a velmi výhodná, pokud jedete do cílové destinace častěji, resp. můžete si ji s někým sdílet, je to to nejlepší řešení.