Ostrov větrných mlýnů? Například Mallorka

Existovaly a existují dva druhy mlýnů - na mletí mouky a na čerpání vody. Některé nadále slouží svému účelu, tedy na čerpání vody. Mouka se v těch dalších už ale nemele. Další byly přestavěny na restaurace či obchody, jiné slouží jako jakési architektonické dekorace" vysvětluje prezident mallorské Asociace přátel větrných mlýnů Barnardo Rabassa Oliver.

A některé... Z některých zbyly jenom větší či menší hromady kamení. Žádný Don Quijote de la Mancha zde sice proti nim nebojoval, ale zub času a vpád modernějších strojů byly neúprosnější než slavný rytíř.

Kolik tedy na Mallorce větrných mlýnů vlastně je?

"Ano, spočetli jsme to. Na mletí mouky bylo vystavěno 895 mlýnů, z nichž už 200 neexistuje. Na čerpání vody jich bylo mezi třemi až čtyřmi tisíci. Tísícovka z nich je dodnes funkční a další se rekonstruují," říká pan Oliver. Jenom v okolí dnešního letiště San Joan - na něž přilétají i desetitisíce českých turistů - jich bylo kdysi kolem 1400.

"Větrné mlýny jsou neodmyslitelnou součástí ostrova a jistým koloritem zdejší krajiny. Dotváří její půvab, vhodně zapadají do přírody a především dokazují její přirozený vývoj. Jsou i známky historie. Přitom téměř paradoxně působí tyto technicky zastaralé stroje v blízkosti moderních hotelů a letovisek," soudí Dalibor Čiak, zástupce cestovní kanceláře Fischer na Mallorce.

Přestože větrné mlýny jsou na Mallorce prakticky na každém kroku, turisté je mnohdy při svých návštěvách ani nevnímají, protože je většinou nepovažují za žádnou atrakci o níž si mohou přečíst v každém průvodci. Žádná mimořádná atrakce to skutečně není, ale je to symbol ostrova, který dotváří obraz Mallorky a proto je pro návštěvníka zajímavý. Navíc jsou některé mlýny - a to důležité pro turisty je - velmi fotogenické.

