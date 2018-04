Ostrov ve tvaru srdce na Jadranu láká zamilované

Neobydlený ostrov Galešnjak má rozlohu jen necelých 11 hektarů a nachází se poblíž města Zadaru na severu Dalmácie. Do té doby bezvýznamný kousek země, nyní nazývaný i jako Ostrov milenců, zpopularizovaly až mapy webové aplikace Google Earth, která nabízí detailní ztvárnění povrchu země ze satelitů.

Dokonce ani jeho majitelé neměli zdání, jak perfektní podobu jejich ostrov má, dokud je doslova nezavalily žádosti od mnoha zamilovaných dvojic, pro něž by možnost alespoň krátkého pobytu na tomto romantickém území znamenala splnění snu. "Bylo to neuvěřitelné. Myslíme si, že náš ostrov připomíná srdce nejvíce ze všech. Nikdo tam nežije, takže pokud milenci skutečně chtějí být sami, je to opravdu perfektní opuštěný ostrov," prohlásil Vlado Jureško, jehož rodina ostrůvek vlastní.

"Vždycky jsme si říkali, že vypadá trochu jako srdce, ale až když se objevil na Google Earth, všimli si toho i jiní a celý svět tam najednou chce přijet," dodal Jureško.



Klikněte na mapku pro přesnou polohu ostrova

Chorvatsko není jedinou zemí, kde se nachází ostrov ve tvaru srdce, další, zvaný Heart Reef, lze vidět například v Austrálii u Great Barrier Reef (Velkého bariérového útesu).