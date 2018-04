Ostrov tak krásný, že by ho nevymyslel ani Hollywood

Může se hodit Doprava

Autobusy do národního parku Kinabalu odjíždějí denně z Kota Kinabalu, jedna cesta stojí cca 10-15 RM. V Kota Kinabalu je mezinárodní letiště, kam létají linky z Kuala Lumpuru, Singapuru, Hong Kongu, Manily, či Tokia. Poplatky

Turisté z cizích zemí platí vstup do parku 15 RM a za povolení pro výstup na vrchol dalších 100 RM. Povinný průvodce stojí od 70 RM, pojištění 3,50 RM. Jeden malajský Rintit (RM) je asi 6,50 Kč.

Ubytování

Ubytování v národním parku je třeba zarezervovat předem v kanceláři “Sabah Parks Office” in Kota Kinabalu. Jednoznačně nejlepší chata před vrcholem je Laban Rata, která má i topení a restauraci. Cena za ubytování se pohybuje okolo 40 RM/os.

Borneo

s rozlohou 743,330 km2 je třetím největším ostrovem na světě. Administrativně je rozdělen do tří částí - patří k Indonésii, k Malajsii a Bruneji. Autor článku Jan Hocek je fotograf a nezávislý publicista. Je autorem knihy Nejhezčí túry světa. Najdete v ní reportáže a fotografie z osmnácti nejhezčích světových túr pěti kontinentů – od Aljašky po Nový Zéland včetně map a praktických rad. Více o autorovi na http://www.hocek.cz/.