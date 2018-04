Ostrov Symi skrývá romantické pláže i nejkrásnější přístav Řecka

Pokud chcete Symi najít na mapě, musíte zabrouzdat až na jih Řecka k pobřeží s Tureckem. Nenápadný ostrůvek o délce 13 a šířce 8 km je vzdálený asi 45 kilometrů od ostrova Rhodos a právě z Rhodu sem míří většina turistů.

Dostanete se sem buď pravidelnými linkami trajektů, které jezdí několikrát denně nebo s výletními loděmi, vyplouvajícími každé ráno z rhodského přístavu Mandraki. Cesta trvá hodinu a 50 minut.

Už při plavbě kolem ostrova Symi se nabízejí krásné pohledy na drsnou přírodu v kontrastu s krásnými plážemi, skrytými kdesi mezi vysokými, rozeklanými skalami. Dostat se na takovou pláž je možné často jen lodí. Většinou zde najdete jen pár výletníků, takže si můžete užívat soukromé pláže i nádherně průzračné vody.

Zátoka Marathounda



Malebný přístav

Většina turistů však míří do přístavu Symi. Je to jediné město na ostrově, svým půvabem by však vydalo za deset dalších.

Už při vplutí do přístavu můžete obdivovat typickou místní architekturu. Barevné malé domečky jsou rozprostřeny po okolních kopcích nad přístavem. Všude panuje klid a pohoda, klišé "jako by se zastavil čas" tady platí se vším všudy.

Volejte levně do Řecka s klikniavolej.cz už od 1,19 Kč / minutu

Dnes žije na celém ostrově asi dva a půl tisíce obyvatel. Svého času však město bylo mnohem významnější než sousední Rhodos, žilo zde dokonce až 25 tisíc lidí. Město vzkvétalo zejména díky prodeji mořských hub, které se sbíraly v okolí Symi. Práce to však byla riziková a v současné době už se loví hub jen minimum.

Město Symi se dělí na přístav (Yialos) a staré město nahoře (Chorio). Části Chorio dominuje chrám Panayia, kterému se díky opevnění říká hrad a je volně přístupný veřejnosti.

Jestli sem míříte na jednodenní výlet, projděte se po přístavu, kde najdete voňavé obchůdky s kořením, suvenýry i spoustu taveren. Pokud máte toulavé nohy, můžete bloudit v mnoha kouzelných, úzkých uličkách. Ještě před jídlem se můžete přímo u taverny osvěžit ve vodě.

Pokud byste chtěli navštívit některou z krásných pláží na ostrově, doporučujeme proslulou Agia Marina. Za průzračnou vodou se však musíte vypravit buď pešky, nebo lodí z městečka Symi.

Autem se dá dojet například k zátoce Pedi nebo Nimborios, kde vás kromě krásného koupání čeká i několik příjemných taveren.

Klášter s nejlepším chlebem v celém souostroví

Symi skrývá ještě jednu zajímavost, Klášter Archanděla Michaela Panormitis na druhé straně ostrova. Ten bývá i zastávkou lodí vracejících se ze Symi na Rhodos.

Klášter, postavený v 18.století, stále obývají mniši. Provozují pekárnu, kde se prý peče nejlepší chléb na celém souostroví Dodekanés. Posoudit můžete sami, klášter je přístupný veřejnosti. Kromě chleba si tu můžete koupit i různé pečivo, výborné jsou čokoládové taštičky.

Pokud se chystáte na dovolenou na Rhodos, udělejte si výlet i na ostrov Symi. Můžete se tu i ubytovat, třeba jen na jednu noc. I když je Symi malý, rychle si vás svým kouzlem podmaní a je velmi pravděpodobné, že budete chtít zůstat i déle.