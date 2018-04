Ostrov Svatá Helena: úplné osamění

Ztuhlý tmavý čedič vytváří na ostrově divoce rozeklanou krajinu s pahorky a velkolepými útesy. Svatá Helena Pravidelná lodní linka - jediné spojení ostrova se světem. Poštovní známky jsou vyhledávány filatelisty po celém světě.

Protože ostrov odjakživa ležel mimo obvyklé námořní cesty mezi jižní Afrikou a Evropou a je navíc vzdálen téměř 2500 kilometrů od nejbližšího pobřeží, je jedním z nejosamělejších míst na Zemi. Když se blížíte ke Svaté Heleně z moře - což je jediný způsob cesty na tento ostrov - nelze si nepovšimnout někdy až bizarních tvarů divokého skalnatého pobřeží. Očekáváte-li pláže s bílým pískem, palmami lemované laguny či bulváry s nočním životem, který je tak charakteristický pro jiné ostrovy, asi budete zklamáni. Přitažlivost Svaté Heleny totiž spočívá spíše v chladné kráse, v přátelství ostrovanů a uklidňující atmosféře, která prostupuje veškerý život na ostrově. Hlavní město Jamestown, založené v roce 1659 jako zásobovací stanice pro lodě anglické Východoindické společnosti, se rozkládá v úzkém údolí táhnoucím se od mořského zálivu. Budova The Castle, snadno viditelná bílá stavba u přístaviště, stojí na místě původní pevnosti, postavené Brity 1659 na obranu proti Holanďanům a Portugalcům. Kamenné valy na všech bodech přístupu na ostrov byly vybudovány proti překvapivém u útoku z moře,obzvláště od roku 1815, když byl ostrov domovem Napoleona Bonaparta, který zde zemřel v roce 1821 na svém polním lůžku v Longwood House, několik kilometrů od Jamestownu. Mnohá opevnění jsou důkazem, jak vážně brali Britové možnost útoku francouzských jednotek s cílem osvobodit svého dřívějšího vůdce. Lodní linka St. Helena Line, která operuje mezi Kapským Městem a Anglií, dnes pořádá na tento ostrov zvláštní zájezdy - především v těchto měsících ke stoletému výročí anglo-búrské války. Jen málokdo totiž ví, že během této války bylo na ostrově uvězněno 6000 búrských zajatců. Rodiny afrikánského původu jezdí na ostrov a do zajateckého tábora se hřbitovem, podobně jako se ve střední Evropě jezdí na Dušičky. Jen jim to trvá několik dnů. Vždyť z Kapského Města na Svatou Helenu je to přes tři tisíce kilometrů. V samotném Jamestownu najdete mnoho starých budov poutajících pozornost: Solomons Building, Essex House, postavený v roce 1739, a hned vedle kostela svatého Jakuba je předviktoriánská budova z roku 1827 - vězení Její Výsosti. Nádherné pohledy na město a pobřeží čekají na pěší turisty, kteří se pokusí zvládnout stezku s některými poněkud obtížnými až dobrodružnými úseky. Po obou úbočích údolí, v němž je postaven Jamestown, se vinou úzké, ale sjízdné silnice s několika odpočívadly pro předjetí. Půldenní cesta pro šest osob na Land Roveru, získaném po ukončení války na Falklandech v roce 1982, rozhodně stojí za to. Turisté si snáze uvědomí sopečný původ ostrova. A to zvláště ti, kteří se odhodlají vystoupat pahorek Ladder Hill po schodišti se 699 schody postaveném v roce 1828, po němž se tehdy dopravovalo hnojivo z města na farmy uvnitř ostrova. Používala ho však i vojenská posádka pro rychlý přístup do opevnění na vrcholku Ladder Hill. Nyní slouží schodiště ostrovanům a turistům. Chcete si vyzkoušet místní moře? Na Svaté Heleně je možno si najmout jednoduchý člun a vyrazit na otevřený oceán. Pohodlí ale žádné nečekejte: sedí se na prknech či sudech od nafty. A výsledek rybářské výpravy? Tuňák, se štěstím marlin, barakuda, případně nebezpečný úhoř conger, který zde dosahuje délky až tří metrů. Sportovní potápěči mají možnost obdivovat podmořské scenerie, ale harpunování je zakázáno. A ještě malý tip pro jachtaře. Již několik let se jezdí jachtařský závod Kapské Město - Svatá Helena, ve kterém lodní spojení St. Helena Line hraje významnou úlohu při startu, při dozoru a jako komunikační spojení. Loď St. Helena je schopna dopravit jachty do Británie a zpět a vrátit jachty a jejich posádky do Kapského Města. Podrobnější informace poskytne zájemcům Royal Cape Yacht Club na adrese: sthelena@iafrica.com.Všichni návštěvníci musí mít platné pasy a normálně získají vstupní vízum na tři měsíce.Návštěvníci musí mít zamluvené ubytování v hotelích - populární je The Consulate Hotel - nebo v soukromí. Cena pokoje se dvěma lůžky se pohybuje okolo 30 liber při pobytu 7 až 20 dní, při delším pobytu je výrazná sleva.Poštovní známky jsou vyhledávány filatelisty po celém světě.Od vydání první známky v roce 1856 Poštovní úřad St. Helena vydal četné série, na nichž jsou zobrazeny mnohé aspekty života na ostrově, včetně jeho historie, přírodních krás, jakož i flóry a fauny.Vydává se pět až šest sérií ročně.Jedna z velmi populárních je série "Námořní dědictví" (Maritime Heritage), která zahrnuje dvanáct plachetních lodí jako Endeavour, Northumberland, holandskou plachetnici Witte Leeuw, čínskou džunku Keying a francouzskou fregatu La Belle Poule, která převezla z ostrova tělo nejslavnějšího obyvatele, Napoleona Bonaparta v roce 1840. Kontakt: St. Helena Philatelic Bureau, The Post office, Jamestown, St. Helena.