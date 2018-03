Ostrov, kde vzniklo luxusní útočiště pro hrstku žen, leží u pobřeží Finska v Baltském moři. Je velký asi 3,4 hektaru a vzdálený jen hodinu a dvacet minut od helsinského letiště. Patří podnikatelce Kristině Rothové, která jej vytvořila jako soukromé místo bez možnosti přístupu mužů.

Jak sama říká, je určen ženám, které sní o destinaci daleko od společnosti, které chtějí dýchat čerstvý vzduch, koupat se nahé v moři a přijímat jen čistou ženskou energii.

„Ženy potřebují trávit čas s jinými ženami. Dovolená s muži může vést k tomu, že se ženy od sebe odvrátí, protože je třeba neustále upravovat rtěnku nebo zakrývat nedostatky,“ vysvětluje zakladatelka komunity SuperShe Kristina Rothová.

„Chci, aby se ostrov SuperShe stal bezpečným a omlazujícím prostorem, kde mohou ženy znovu objevit samy sebe a své touhy. Místo, kde je možné dát se znovu do kupy bez zbytečného rozptylování.“

Les, skály a malé sruby

Skalnatý ostrůvek v Baltském moři je skutečně na hony vzdálený ruchu a tlaku civilizace - je tvořen stále zelenými jehličnatými lesy, porostlý mechem a lišejníky, borůvčím a brusinkami. Moře je zde v létě teplé a krajina prý nabízí nezapomenutelné východy slunce.

Na ostrově může být v jednu chvíli ubytováno pouze deset žen ve čtyřech luxusních srubech. Ženy zde čekají wellness aktivity jako je finská sauna, jóga, meditace či fitness hodiny. Na jídelníčku budou místní potraviny, v programu také hodiny vaření a pobyt v panenské přírodě. A především sbližování.

Ubytování na ostrově SuperShe bude možné rezervovat od července 2018, do té doby je přístupný jen VIP členům. Západ slunce na finském ostrově SuperShe

Interiér srubů by měl maximálně lahodit ženské duši. Rothová totiž při renovaci vsadila na věci, které ženy milují: skandinávský design, soulad přírodních barev i kontrast černé a bílé, který doplňuje jasná červená nebo tlumená béžová barva. Je zde spousta detailů, sruby zdobí zvířecí a rostlinná tématika, svíčky a přírodní dekorace.

Stačí projít výběrem

Není to ovšem tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Ke vstupu na ostrov totiž nestačí jen plné prasátko (cena za pobyt zatím nebyla zveřejněna - pozn. redakce). I když bude rezervace ostrova od července tohoto roku přístupná veřejnosti, ne každá žena si místo na ostrově může zarezervovat - Kristina Rothová vybírá a prověřuje návštěvníky sama na základě vyplněných dotazníků, které jsou na webových stránách organizace. Proč?

„Naše osobnosti jsou vlastně průměrem pěti nejbližších lidí, kteří nás obklopují. A mojí filosofií je obklopit se úžasnými ženami. Pokud spojíte úžasné ženy z celého světa, pak budete průměrem této skupiny,“ uvedla Rothová pro CNN.

Kristina Rothová na Hawaji

Dobrá osobnost je tedy pro ni na prvním místě. „Jste na ostrově, je třeba být cool. Je třeba, aby to bylo zábavné a vzrušující pro všechny,“ míní. Jak přesně bude své hosty prověřovat nebo podle jakých kritérií ženy vybírá, Kristina neuvádí.

Ostrovní elita nepustí mezi sebe všechny

Proti jejímu plánu už se zvedla vlna kritiky: některé ženy považují její jednání za elitářské. „Je to místo vytvořené bohatou bílou ženou pro ženy, jako je ona sama,“ vzkázala přes CNN kritička Ruth Pearsonová s tím, že se jí nelíbí prověřování lidí, ani cena, která sice ještě není pevně stanovena, ale pravděpodobně bude velmi vysoká.

„Tyto faktory v podstatě vyloučí barevné lidi, lidi se zdravotním postižením, transexuály a podobně, což znamená, že ostrov je určen jen velmi úzkému okruhu žen,“ dodala Pearsonová.

Rothová s kritikou nesouhlasí a míní, že SuperShe komunita vítá všechny ženy. Podle ní je jediným požadavkem to, aby ostrov zůstal zónou bez sexuálního napětí, což zkrátka znamená, že si sem budou ženy jezdit pro pohodu a zklidnění.

„Nejsme exkluzivní - je to naopak velmi vstřícné, bude skvělé, pokud zde návštěvnice najdou samy sebe a identifikují se se svou ženou uvnitř,“ uvedla.

Láska k Finsku

Kristina Rothová dříve podnikala v oblasti poradenství a vypracovala se až na generální ředitelku jedné poradenské společnosti. Je také zakladatelkou blogu SuperShe o zdravém životním stylu a ženské sítě, která se napříč světem propojila, aby se v ní mohly ženy vzájemně podporovat.

K vytvoření útočiště pro ženy na malém finském ostrůvku ji inspiroval její vlastní život. „Opravdu jsem žila, dýchala, pracovala ve světě, který ovládají muži. A když jsem v posledních letech opravdu začala více cestovat, potkala jsem po celém světě spoustu úžasných a zajímavých žen,“ řekla CNN.

A tak se poté, co jí její přítel představil krásy finské přírody, rozhodla koupit ostrov, kde by se takové ženy mohly potkávat. „Zamilovala jsem se do této oblasti finských souostroví a zamilovala jsem se do finského muže - takže mě vedla láska. Přivedl mě sem, koupila jsem ostrov a začali jsme renovovat,“ vzpomíná.

SuperShe ostrov Kristiny Rothové leží u finského pobřeží v Baltském moři.

V červnu tohoto roku zde chce Kristina Rothová přivítat VIP členy ze své SuperShe komunity a ostrov „otestovat“, od července 2018 bude ostrov oficiálně otevřen a dovolenou si zde mohou rezervovat i ostatní ženy.

Rothová vlastní i nemovitost v oblíbené destinaci Turks and Caicos. Když bude mít ženský dovolenkový resort ve Finsku úspěch, chce se zaměřit na renovaci tamního ostrůvku. „Když vidím, jak krásná zpětná vazba mi přes ostrov, který ještě není otevřený, přichází, jsem nadšená. Věřím, že tuto cestu přijmeme. Je pro mě velmi zajímavé sledovat to spektrum žen, které se hlásí a ujišťují mě, že takové místo je potřeba,“ dodala. Jak bude resort skutečně fungovat, ukážou až letní měsíce tohoto roku.