Ostrov Mljet: božský klid a skvělé pláže

Je neuvěřitelně zelený a na první pohled vůbec nepřipomíná holé, nehostinné chorvatské ostrovy.

Táhne se podél poloostrova Pelješac. Právě tak blízko, aby se na něj člověk dokázal snadno dopravit, ale zároveň tak daleko, aby ho nezaplavily tisíce turistů a neudělaly z jeho fantastických mořských lagun druhou Makarskou riviéru.

Západní část ostrova je národním parkem. Nejsou tu ani vodopády jako na Plitvických jezerech, ani vysoké hory jako v Paklenici, ani tu nepobíhají exotická zvířata jako na ostrovech Brijuni u pobřeží Istrie. Přesto je tu něco, co si zasluhuje nepřetržitou ochranu - božský klid.

Dvě laguny přitahují jako magnet

Podle pověsti ostrov inspiroval Homéra při vyprávění příběhu o Odysseovi a nymfě Kalypsó. A opravdu - máte pocit, že ostrov patřil bohům. Je zarostlý a zdánlivě nepřístupný.

I malé vesničky, jež nemají více než pět set obyvatel, vypadají, jako by se právě vynořily z dob mocných Římanů, kteří zde vládli na počátku našich věků. Do jedné takové osady s názvem Polače přijíždíme na pravidelně se kolébající historické dřevěné jachtě - trabakulu.

Polače poskytují uprostřed hluboké zátoky všem lodím úkryt před někdy nezvladatelným Jadranem. Žádné hlučné restaurace a hotely, promenády s cukrárnami ani přeplněné pláže tu však nehledejte. Jste na konci světa, tam, kde dávají kapky slané vody dobrou noc.

Jezera zázraků

U vstupní brány do národního parku kupujeme vstupenky. Zatím si nejsme jisti, co máme očekávat. Ostrov je zelený, lesnatý, to ano, ale nic víc není vidět, nevíme, co je uvnitř a na co se máme připravit.

MŮŽE SE HODIT



Jak se tam dostat

Na Mljet jezdí pravidelná lodní linka z Dubrovníku. Turistické lodě během letní sezony jezdí také z Korčuly, Hvaru a Splitu. Chcete-li se vydat na ostrov na jachtě, podívejte se třeba na internetové stránky www.geotour.cz. Kolik zaplatíte

Vstupenka pro dospělého stojí 65 kun. Přijdete-li ve skupině, cena je o 12 kun nižší. Studenti, děti a důchodci zaplatí v sezoně 45 kun, děti do 6 let budou do parku vpuštěny zdarma. Co dělat

Po národním parku můžete provozovat pěší či cykloturistiku. Pro obojí jsou tady ideální podmínky. Ostrov má maximální výšku pět set metrů nad mořem, přesto výšlap na nejvyšší vrchol vyžaduje dostatek tekutin a dobrou kondici. Na co si dát pozor

Národní park má přísná pravidla, jež je nutno při pobytu v jeho prostorách dodržovat. Je ve vašem zájmu, abyste si je nastudovali. Pokud se proti nim prohřešíte, hrozí vám pokuta až 15.000 kun. Internetová adresa

www.np-mljet.hr

Stoupáme stezkou podle mapky do mírného kopce. Pěšina v rychlém sledu mění svůj směr a pak už jsme jen překvapeni, uprostřed temných lesů se rozprostírají zářící laguny - Veliko a Malo jezero. Dvě navzájem propojené vodní plochy spojuje s divokým mořem pouze úzký průliv. Koupání je tady doslova lahůdkou. Voda v lagunách je průměrně o čtyři stupně teplejší a o něco méně slaná než v otevřeném moři.

Snad nejúžasnější je malá laguna. To se jen položíte na hladinu, která je až lázeňsky vyhřátá, a neděláte nic. Jste-li blízko kanálu, který propojuje Malé jezero s Velkým, proud vás postupně unáší a vcucává, až vás rychle a dravě vtáhne do kanálu a vymrští na jeho opačné straně. Nesnažte se plavat proti proudu zpátky, je to nemožné, voda je živel, který člověk nikdy nedokáže zkrotit.

Za měsíčního svitu

Na ostrově lze lenošit, celý den se koupat na opuštěných březích Velkého jezera či se nechat znovu a znovu unášet proudem mezi malou a velkou lagunou.

Můžete se vydat na obhlídku kláštera svaté Marie na stejnojmenném ostrově uprostřed velké laguny. Můžete šlápnout do pedálů a na kole dojet do některé z vesniček, najít si dobře zásobené hospodářství - seosko domačinstvo - a okusit chutných darů ostrova.

Můžete se vyšplhat na nejvyšší bod parku a pozorovat západ slunce v četných a nepřehledných zátokách. Jediné, co však nesmíte vynechat, je koupání za úplňku měsíce v malé laguně.

Jezero je rozzářené, jako kdyby bylo osvětleno tisíci lampami, a voda sálá do chladivé noci letní slunce. Přeplavat lagunu je zážitek.

Relativně mělké dno odráží měsíc jako zrcadlo. Možná se budete na lesní stezce bát, možná vás osvětlená krajina bude připadat trochu nadpozemsky, možná vám bude znepokojovat absolutní ticho. Ten pocit volnosti a svobody, který budete cítit, stojí však za to.