Ostrov Maui: perla Havaje

Nejhezčí místa na Maui PLÁŽ HO´OKIPA

Vzpomínáte na film Point break, kde vášnivý surfer Patrick Swayze čekal na královské vlny jaws? Tak ty najdete tady. Pořád fučí, cítíte vůni soli, dálek a marihuany z nedalekého městečka Pa'ia, které se tváří nezávisle.



IAO VALLEY

Koncem 18. století se tu odehrála nejkrvavější řež krále Kamehamehy, sjednotitele havajských ostrovů. Korytem potoka prý tekla pár dní jen krev pobitých bojovníků. U parkoviště stojí půvabný skanzen na počest národům, které osídlily Maui.



LAHAINA

Ve velrybářském městečku najdete kousek historie. Jezdí sem čoudící mašinka, taky banánovníkový park stojí za to. Divoký rej masek na svátek mrtvých Halloween je nezapomenutelným zážitkem. A co víc, narazil jsem zde i na muže v dresu Karla Poborského! Jen kousek odtud zimují velryby.





HANA

Přežil jsem cestu do Hany, tričko s tímhle nápisem patří mezi nejoblíbenější suvenýry. Severozápadní magistrála 360 má na 81 kilometrech 600 zatáček a 56 jednosměrných mostů. Kinedryl s sebou! Uvidíte deštné pralesy, vodopády, pláže s červeným i černým pískem.



WEST MOUNTAINS

West Mountains. Masiv pohoří s výškou přes 1000 metrů nabízí skvělé turistické treky i bikové tratě (adrenalin zvyšuje to, že vedou po soukromých pozemcích). Během okružní cesty autem narazíte na luxusní golfové resorty, romantickou vesnici Kahakuola na konci světa i vznešeně divukrásnou galerii umění Kuakini. SOPKA HALEAKALÁ

V šest ráno, když vyjedete šedesát kilometrů serpentin, zjeví se vám úchvatný pohled. Je to místo, kde se probouzí slunce. Podle polynéské legendy ho tam zajal všebůh Maui, aby lidé z ostrova měli více světla na zábavu po práci. Nejvyšší činná sopka světa - 3050 metrů.