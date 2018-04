Ostrov lásky, kam znalci jezdí na podzim

Moře je příjemně teplé, šikmé paprsky slunce nepálí, ale hřejí, a pobřeží je spíše opuštěné, takže přímo vybízí k dlouhým pohodovým procházkám podél moře. Právě takové procházky jsou tím pravým lékem na středoevropský stres, zapříčiněný neustálým hlukem a shonem běžného života.

Místní lidé jsou nesmírně pohostinní a milí, avšak zatímco v rušných letních měsících nemají příliš mnoho času na posezení s cizinci, na nezávazný rozhovor a na klidnou sklenku proslaveného kyperského vína, po hlavní sezóně je tomu právě naopak.

Panenská příroda a kláštery

Ostrov Kypr se může pochlubit dlouhou a velice bohatou historií, jejíž stopy jsou tu na každém kroku. Zachovalé antické památky a historickými klenoty nabitá archeologická muzea hovoří samy za sebe.

Velice populární je ale i návštěva Afroditiny skály, místa, kde se z mořské pěny zrodila bohyně Afrodíté (bájná bohyně krásy a lásky). Proto má také Kypr svoji slavnou přezdívku – Afroditin ostrov.

Nejkrásnější výlety na Kypru vedou do pohoří Trodos, do panenské přírody, v níž se skrývají velké pravoslavné kláštery. Turisté však mají přístup jen do některých z nich, ženy pak mohou – patřičně oděny - vidět jen největší a nejslavnější z nich, klášter Kykko. Ten však za delší cestu z pobřeží určitě stojí. Výlet vede krásnou přírodou a jeho vyvrcholením je klášter, v němž byl kdysi novicem i arcibiskup Makarios, první kyperský prezident (nad klášterem je jeho hrobka).

Klášter byl založen v roce 1100 a je v něm ikona Bohorodičky, kterou prý namaloval evangelista svatý Lukáš. Tuto madonu považují historici umění za jeden ze tří posledních dochovaných obrazů apoštola Lukáše. Na zvláštní expozici pravoslavných ikon se platí vstupné, zdejší "svatí muži" dobře vědí, že světem vládnou peníze. Samotný klášter patří k nejbohatším subjektům na ostrově, vlastní řadu výnosných nemovitostí (včetně hotelů) a obrovské pozemky.

Klášter sv. Barnabáše v severním Kypru

Velice populární je nejvyšší vrcholek Kypru – Olympos, ležící ve výšce téměř 2000 metrů nad mořem, na který se dá vyjet autem. Místní tu často pořádají pikniky, v zimě tu někdy dokonce padá sníh a dá se tady také lyžovat. Disneylandu v Omodosu se vyhněte V "srdci Kypru", jak domorodci pohoří Trodos nazývají, je řada malebných horských vísek. Ještě donedávna byla tou nejkrásnější vesnička Omodos, která je doslova vystlána krajkami a výšivkami. Precizní ruční práce zdejších žen jsou vystaveny ve všech křivolakých uličkách vesnice a jsou také vítanými typickými suvenýry. Ovšem turistický ruch udělal své a z Omodosu se stal jakýsi folklorní "disneyland" s velkým parkovištěm pro autokary a místo typických kyperských taveren jsou tu fast foody včetně hamburgerů. Omodosu se raději vyhněte a vyberte si během cesty k odpočinku kteroukoliv jinou vísku. NEJHEZČÍ PLÁŽE Hezká a velmi příjemná je pláž u letoviska Aja Napa (Ayia Napa). Je organizovaná, se slunečníky a lehátky a možností půjčit si sportovní vybavení. Menší skalnaté zátoky a krásné písečné pláže (např. Kermia) a jeskyně jsou severněji od Aja Napa na mysu Greco . K nim se dá dostat ovšem jen pěší túrou po stezkách kolem porostů jalovců, divokých mečíků, narcisů a orchidejí. Na tyhle plážičky si musíte vzít všechno sami!



Ponor do peněženky

Kyperská libra je bůhví proč nadhodnocená, takže se návštěvníci ze zahraničí se musí připravit na hlubší ponor do peněženek než jinde ve Středomoří, a to jak při koupi zájezdu. tak třeba při návštěvě restaurace. Za to ovšem mají stoprocentně zaručené počasí (Kypr má v průměru 300 slunečných dní v roce), krásnou přírodu, báječné terény pro potápění (korálové útesy, vraky lodí, želví a mořské rezervace), antické i pravoslavné pamětihodnosti.

Za kilometr jízdy taxíkem dáte 75 korun, auto na týden stojí asi šest tisíc korun, ale platí se i za každý ujetý kilometr. Pozor, na Kypru se jezdí vlevo! Chcete-li po vlastní ose do hlavního města Nikósie, připravte se na pořádný 'záhul'!

Víno a chobotnice

Mezi nejlepší zdejší kulinářské suvenýry patří slavné kyperské víno, které stálo kdysi i u zrodu pravého francouzského šampaňského.

Právě z Kypru byly totiž do Francie přivezeny sazenice nejlepší vinné révy. Když Markus Antonius předával vládu nad Kyprem egyptskému panovnickému domu, a tím i Kleopatře, vyslovil se galantně v tom smyslu, že Kleopatra je tak sladká, jako kyperské víno.

Kapitolou samou o sobě je také vynikající kyperská kuchyně, která je ovlivněna středomořskými a orientálními vlivy. Snad nikde jinde ve Středomoří se nedělají tak vynikající chobotnice na červeném víně jako právě na Kypru. A pokud si je dáte v podvečer, kdy zapadá slunce za obzor a pijete k tomu rubínové víno, pak k dokonalému zážitku z ostrova bohyně Afrodíté už nechybí vůbec nic.