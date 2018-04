Ztracený ráj La Digue. Za troubícími želvami a nejhezčí pláží Seychel

La Digue můžete prozkoumat na vlastní pěst. Nikoho k tomu nepotřebujete. Žádné průvodce, žádné taxíky. Když vystoupíte z trajektu, hodíte si batoh na záda a za dvě minuty jste v centru ústřední vesničky ostrova. Tady sídlí pošta, hospoda, obchod i banka. A také pár penzionů, kde se můžete levně ubytovat (dražší bydlení nabízejí komorní resorty na východní straně ostrova). A pak si půjčit kolo a vydat se první průzkumnou výpravu. Na pláž, která zabodovala v řadě anket jako nejkrásnější na celém světě.

Jednosměrný hotel

První cesta tudíž nemůže mířit nikam jinam, než do části ostrova zvané L’union Estate, kde je tato nejkrásnější pláž Seychel a jedna z nejpůsobivějších pláží celého Indického oceánu ukrytá. Stará „plečka“ sice „hrkotá drkotá“, ale jede se po rovince a všechno je tu kousek, takže by se dalo jít klidně i pěšky.

Po pravé straně míjíme starý koloniální hřbitov z 18. století, který je unikátní tím, že jsou zde vedle sebe pohřbení křesťané, židé i muslimové. Místní správce se potutelně usmívá a pak pronese celkem slušnou angličtinou: „Velmi speciální hotel. Only check in, no check out“.

Největší atrakce La Digue – působivé žulové skály omleté nekonečnými vlnami. Obyčejná plážová hospůdka na pláži u Velké zátoky. Tady se plavání moc nedoporučuje.

Želvák v želví říji

Cesta vede kolem plantáží vanilky, která je stále jednou z nejvýznamnějších vývozních komodit, až k malému výběhu, kde ve stínu vysoké skály odpočívá několik desítek obrovských suchozemských želv, jež jsou k vidění po celém ostrově. Teď jsme je ovšem nachytali v poněkud choulostivé situaci, tedy právě když dvě želvy podlehly volání přírody a pustily se do „boje“ za zachování rodu. Bylo to trochu směšné, zvláště kvůli notně hlasitému sténání, které přitom starý želvák vydával. A vůbec to nevypadalo jako příjemná kratochvíle, ale spíš jako pořádná fuška.

Pohádková pláž

Jedeme dál. Uprostřed plantáží stále stojí starý dům, ve kterém se natáčela část slavného erotického, byť z dnešního pohledu značně nudného filmu Goodbye Emmanuelle. Na plantáži je také možné zhlédnout tradiční výrobu kokosového oleje. Ale my už míříme dál, ke slavné pláži v zátoce Source d’Argent, která je proslulá bizarními žulovými skálami vystupujícími z vody, úžasnou azurovou barvou oceánu a jemným pískem. Tady můžete vydržet celý den a nebudete se nudit, zvlášť když si s sebou přinesete vybavení na šnorchlování, neboť na vzdálenějším konci pláže jsou k vidění nádherné podmořské scenerie.

Slavnostní rodinný oběd – kreolské curry, zelenina a rýže Terasa bungalovu ztracená uprostřed džungle – romantika s jedinou chybičkou – místní komáři jsou nenasytní.

Tajemství kreolské kuchyně

Naopak na začátku pláže stojí malá plážová restaurace, v níž je možné ochutnat speciality proslulé kreolské kuchyně, která v sobě propojuje prvky indické, francouzské a africké. Za zkoušku stojí například čerstvá ryba připravená s místní směsí curry a citronové šťávy. Je svěží, lehce pikantní a chutná famózně. Výtečné je také kuřecí curry se zeleninou, smažený lilek či banánová zmrzlina. Naopak místní pivo za moc nestojí, navíc je značně drahé, a tak je lepší pít čerstvou šťávu z kokosových ořechů, která je v horkém tropickém prostředí velmi osvěžující.

Zakázaná pláž

Další den se vydáváme k opuštěným plážím na východní straně ostrova. Působivá je hlavně Velká zátoka s dlouhou pláží, na kterou se valí jedna obrovská vlna za druhou. Tato pláž je považována za velmi nebezpečnou, především kvůli silným zpětným proudům a v době monzunů se v ní nedoporučuje koupat, nicméně spousta lidí zákaz nedodržuje.

Tím však objevování ostrova zdaleka nekončí. Ve vnitrozemí se dá vystoupat na malý kopec Belle Vue s krásným výhledem na ostrov, naopak úzká silnička vedoucí z hlavní vesnice na sever a dále pak na severovýchod ostrova končí u dalších divokých pláží.

Luxus v pralese

A jak je to s bydlením? Na ostrově La Digue dlouho nefungoval žádný luxusní hotel a turisté bydleli hlavně v malých rodinných penzionech. Až nedávno byl otevřen hotel La Domaine de l‘Orangeraie, který nabízí služby na nejvyšší úrovni, ale všechny luxusní bungalovy jsou skryté v bujné džungli, takže vůbec neruší jinak poklidnou a ospalou atmosféru tohoto zapomenutého ráje.

Navíc jsou zdejší „chaty“ vystavěné v zenovém duchu s bohatým využitím místního dřeva a kamene, takže už samotný pobyt hosty nabíjí energií. Umístění bungalovů s otevřenými koupelnami a prostornými terasami na svah pralesa umožňuje pozorování vzácných ptáků a velkých netopýrů, kterých zde při setmění létají desítky. Jen kdyby tu nebylo tolik komárů...

Na opuštěné ostrovy

Z ostrova La Digue je možné podniknout několik výletů na okolní, neobydlené ostrovy. Jedním z nejlákavějších cílů je ostrov Aride, který má status národního parku a současně je vyhlášenou rezervací chráněných ptáků. Alternativou je plavba na ostrovy St. Pierre, Cousine a Curieuse, které jsou také národními parky a u nichž je zajímavé rybaření a šnorchlování.