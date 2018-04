Ostrov, který svou krásou omámil i hippies

Řecká destinace číslo 1

Ostrov Kréta také loni zaznamenal rekord, na nějž je právem hrdý - palác krále Mínóa Knóssos navštívilo více turistů než athénskou Akropoli. Svědčí to o tom, že Kréta se stala v řeckém turistickém žebříčku oblíbenosti jednoznačným favoritem.

Zatímco u nás před čtyřmi tisícovkami let měli obyvatelé co dělat, aby v jednoduchých hliněných obydlích, oděni do kůží a hrubých kytlic nalovili dostatek zvěře, kterou si upekli jednoduše na otevřeném ohni, na Krétě vyrůstaly paláce nevídané krásy s prvními splachovacími záchody a vodou z kohoutku, s prvními divadly, do nichž chodily v krásných róbách nalíčené ženy, které mlsaly rafinované pochoutky z celého Orientu.

Ona se také civilizace daleko lépe buduje pod rozzářeným sluncem než ve střední Evropě s jejími mlhami, dešti a zataženou oblohou.

Paláce Knóssos, Faistos, Mália a Zákros, které v té době na Krétě vznikly, jsou dnes samozřejmě v ruinách, ale přesto stále více přitahují pozornost i těch turistů, kteří se obvykle o historii příliš nezajímají. Tajemno a pozoruhodné předměty, nalezené během vykopávek a vystavené v Archeologickém muzeu v Iraklionu, probudí fantazii i u lidí jinak zcela reálného myšlení.



Mínójský palác Knóssos

Paláce a oblíbená pláž hippies

Mezi nejatraktivnější výletní místa Kréty patří samozřejmě mínójské paláce, z nichž nejznámější je Knóssos u hlavního města Iraklionu. Ostřílení cestovatelé však vědí, že daleko hezčí a kompaktnější je palác Festos na jihu ostrova. Více o tomto paláci ZDE.

Po jeho prohlídce určitě stojí za to zajít si na nedalekou pláž v Matale, která se řadí mezi nejhezčí na Krétě. Právě tady, v jeskyních ve srázu nad pláží, bydleli na počátku 70. let minulého století první evropští hippies.

Nejdelší soutěska v Evropě

Jedním z nejzajímavějších míst na ostrově je soutěska Samariá, která je nejdelší v Evropě. Měří 18 kilometrů a dá se projít pouze jedním směrem. Chcete-li soutěsku projít, pak je lepší celou túru absolvovat s organizovaným výletem.

Autobus vás odveze na počátek soutěsky a pak s profesionálním průvodcem a zasvěceným výkladem projdete celou 18kilometrovou trasu. Dole u moře pak čeká loď, která vás odveze do přístavu, odkud je opět zajištěn odvoz autobusem. Celá túra trvá pět až šest hodin a je třeba, aby výletník měl skutečně dobrou kondici a pořádné boty! Pro netrénované lidi se procházka soutěskou může stát doslova utrpením.

Může se hodit BANÁNY ZA VŠECHNY PRACHY



Známou lahůdkou jsou na Krétě banány z plantáže u Arvi na jihu ostrova, jediné banánové plantáže v celém Řecku. Ochutnat by je měl i ten, kdo si na banány nepotrpí. Mají zcela zvláštní chuť, ale jsou taky velmi drahé, kilo stojí kolem pěti i více euro. NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽ Za jednoznačně nejkrásnější pláž je na Krétě považována pláž Preveli na jihu ostrova pod skalnatým ostrohem, na němž stojí stejnojmenný klášter. Od kláštera vede k moři strmá stezka, ovšem dole čeká odvážlivce nádherný kout přírody. Propastí Kourtaliotiko protéká řeka, vytvářející na pláži sladkovodní jezero, lemované datlovými palmami, oleandry a eukalypty. ZORBAS A SIRTAKI Na celém světě proslavil Krétu film Řek Zorbas, natočený na ostrově Michalisem Kakojanisem podle předlohy krétského spisovatele Nikose Kazantzakise. Anthony Quinn tam na pláži tančí z žalu nezapomenutelný tanec sirtaki. Nejedná se ovšem o lidový tanec, ale o uměle vytvořené figury na muziku Mikise Theodorakise. Tanec zlidověl a tančí se nejen na Krétě, ale v celém Řecku.

Obyčejná božská mana

Nejvíce turistů přijíždí do severní oblasti ostrova kolem Iráklionu a malebného Rethymnonu, stále oblíbenější se ovšem stává i nejkrásnější město Kréty Ágios Nikolaos na severovýchodě a oblast Chanie na západě severní části ostrova. Právě tady jsou nádherné oblasti Bílých hor, vhodné pro pěší turistiku i původní horské vísky, obydlené zemitými ostrovany.

Kréťané jsou na svůj původ velice hrdí a v žádném případě nechtějí být nazýváni "jen" Řeky. Jejich pohostinnost, vztah k rodině a domovu jsou už pověstné.

V malých vesnických hospůdkách po celém ostrově můžete ochutnat původní speciality, jakých se v hotelích s mezinárodní kuchyní jen tak nedočkáte. I ta nejobyčejnější jídla, jako je například hrubozrný chléb, potřený olivovým olejem s rajčaty, chutnají pod žhavým sluncem na zahrádce pod olivovníky jako božská mana. Tu můžete zapíjet krétskou pálenkou rakijí nebo zdejším lahodným vínem.

Od posezení u prostého jídla a skleničky dobrého moku k povídání s místními lidmi je už jen krůček. Vězte, že pokud najdete na Krétě přítele, je to vztah, který trvá celý život a je nezlomně pevný.

Panenské jižní pobřeží

Ti, kdo se na Krétu vracejí už po několikáté za sebou, vědí, že nejkrásnější na ostrově je jižní pobřeží.





Pláž Preveli

To je zatím turistickým ruchem téměř nedotčeno. Nejsou tu velká turistická střediska s rozsáhlými hotelovými komplexy, diskotékami a bary, ale spíše jen malé hotýlky a penziony, hospůdky a typické kavárny - kafeniony.

Oč méně dokonalosti v turistických službách, o to čistější a klidnější jsou zdejší pláže, o to otevřenější zdejší lidé. V rybích tavernách dostanete na talíř to, co ještě před chvílí plavalo v moři, ve sklence rakii, kterou osobně a s láskou pálil sám stařešina rodiny.

A když za zvuků cikád sledujete západ slunce, jehož paprsky hrají symfonii na průzračnou karafu s bílým vínkem, připadáte si jako v ráji.























Jedna z nejhezčích pláží na Krétě i v celém Středomoří - Elafonísi. Pláž je jemně písčitá s mírným sklonem, bílé až žluté barvy s růžovým nádechem, voda je světle až tmavě modrá.

Zdravý suvenýr z venkova

Pokud si člověk z Kréty chce odvézt nějaký suvenýr, není nic jednoduššího než prostě jít nakupovat. Od kýčů až po umění tu naleznete úplně vše. Opravdoví znalci si však z Kréty odvážejí její nejobyčejnější a zároveň však největší poklad - panenský olivový olej.

Na celém ostrově je odhadem kolem 25 milionů olivovníků a zdejší za studena lisovaný panenský olej patří mezi nejlepší na světě. Kréťané mají také největší spotřebu olivového oleje na celé planetě. Používají jej nejen do salátů, a při veškerých kuchyňských úpravách, ale i jako zázračný prostředek na uzdravování kožních onemocnění.

Olivový olej je také základem už proslulé "krétské diety", díky níž se lidé na ostrově dožívají ve zdraví velmi vysokého věku. Budete-li si chtít přivézt takovýto nezvyklý kulinářský suvenýr, můžete jej samozřejmě nakoupit v obchodě, ale daleko lepší je při toulkách Krétou (třeba v automobilu z půjčovny) poptat se po venkovských staveních, kde si všichni lisují olej vlastní. Pohostinní Kréťané milým návštěvníkům takovou pozornost určitě neodmítnou.

Krétská hrdost

Kréta sama o sobě je zvláštním středomořským fenoménem, který určitě stojí za poznání. Vysoké hory a strmé soutěsky, osamělé kláštery i rušná turistická letoviska, staré paláce i rozlehlé pláže a především Kréťané. Lidé, kteří si i na začátku třetího tisíciletí udrželi smysl pro spravedlnost, rodinu, vlast a opravdové nefalšované přátelství.