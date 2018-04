Ostrov Krk - most a pak vše pro turisty

Snad není českého turisty, který by neznal ostrov Krk. Největší ostrov na Jadranu.Víc jak čtyři stovky kilometrů čtverečních je ohraničeno vodní plochou a hlavním pojítkem s pevninou je téměř osmnáct set metrů dlouhý most. Za přejezd se platí 12 kun (jedna kuna je kolem 5,1 českých korun) a kromě letiště a dvou trajektů je jedinou přístupovou cestou na ostrov. Když počasí ale opravdu nepřeje a vítr se mění v hurikán, most je uzavřen. Pak jsou na ostrově zavřeni turisti i místní obyvatelé."Ostrov patří turistů," říká Neven Konzia, průvodce a majitel výletní lodi se skleněným dnem. "Ti zde naleznou průzračné moře, překrásné kamenité pláže, zapadlé kouty na pobřeží, komerční centra v letoviscích, ale i historické památky. Záleží jen na vkusu každého."Ten kdo cestuje na vlastní pěst, nechť si nechá poradit v informačním centru v jednotlivých střediscích. Tamní pracovníci zprostředkují i ubytování a doporučí pár zajímavých akcí a míst, které by neměl turista vynechat.Samotné město Krk má starý přístav a zajímavou architekturou. Snoubí se zde románský, gotický a barokní styl. Všichni obdivují hlavně baziliku Svatého Nikole či katedrálu. Místní obyvatelé dbají na kulturní tradice a jejich pohostinnost je až neturisticky upřímná.Druhým městem podobného rázu je Punat. Největší obec jižní části ostrova leží v rovinaté krajině a pyšní se velkou, téměř uzavřenou zátokou a bohatou kulturní minulostí i současností. Přímo naproti zátoce je malý ostrůvek Košljun. Místní mladíci prý čas od času vyhlašují závod, kdo že na na Košljun doplave první. Číšník ve výborné rybí restauraci u starého přístavu dokonce tvrdil, že se dřív takto soutěžilo o přízeň nejkrásnější dívky ve městě.Zkušení cestovatelé tvrdí, že na Krku jsou jedny z nejlepších restaurací v celém Chorvatsku. Prý zde hodoval i římský císař Nero, který oceňoval zejména ovčí sýr, pečené ryby a bílé víno. Nyní lze doporučit především rizito s dary moře, ryby na roštu a pečené jehněčí. Místní víno je suché a k rybám se hodí.Kromě gurmánů a turistů prahnoucích po památkách je na Krku pamatováno i na sportovně založené jedince. Je zde několik škol potápění, instruktoři učí windsurfing, nechybí tenisové kurty, volejbalová hřiště a půjčovny všech možných sprotovních potřeb. Pravda, za všechno se platí, ale pořád je to všechno levnější než třeba v Řecku nebo v Itálii. Právě potápění je lákadlem pro mnoho českých turistů, některé cestovní kanceláře vypravují přímo sem speciální zájezdy. Potápění se dá ale naučit i v místním týdenním kursu. Stačí tři sta marek a dobrá znalost angličtiny nebo němčiny. Ten kdo se pod vodní hladinu neodváží, měl by využít loď podobnou té, kterou vlastní Neven Konzia. Skleněným dnem je moc dobře vidět rybí rejdění pod hladinou a námořníci moc dobře vědí, kam turisty zavézt. Celodenní výlet lodí i s piknikem v přírodě stojí třicek marek na osobu.