Oblíbené Chorvatsko. Krk, ostrov pláží s modrou vlajkou

To nemůže být pravda, napadlo mě při pohledu na ostrov od Rijeky. Jeho severozápadní strana vypadá tak nehostinně a neobyvatelně, že i vyprahlé kopce Kanárských ostrovů vedle ní blednou.

Když jsme ale přejeli po mostě kdysi zvaném Titův, bylo to jako přeskok mezi dvěma světy. Z průmyslového předměstí Rijeky kolem nevlídných kamenitých svahů do centra zeleného a svěžího ostrova. Za sebou jsme nechali deštivé počasí prvního červnového víkendu, které nás provázelo až do Rakouska. A ocitli se v létě.

"To je jenom tady, to je prostě Krk. Všude jinde může pršet, ale tady svítí sluníčko, však uvidíte," vítala nás majitelka apartmánu Jelena Novoselová.

Letošní ceny Mýtné na dálnici Macelj – Záhřeb 42 kun

Záhřeb – Rijeka 60 kun

Krcki most 30 kun (jen tam)

úsek k hranici Slovinska 8 kun Benzin (Natural 95) Slovinsko, Šentilj 1,427 eura/litr

Jídlo a pití (v kunách)

šunka 8,99/125 g

ledový čaj 7/litr

rajčata 10/kilo

nové brambory 7,99/kilo

nektarinky 29,99/kilo

jogurt 5/125 ml (v akci)

čokoládové sušenky 11,49/500 g

víno 33–37/litr

mléko 5,99/litr

pivo Ožujsko 20,99/2 litry

žemle 14,34/100 g

šáteček višňový 8 kun

šáteček s čokoládou 5 kun

čokoláda mléčná 18,95/100 g

točené pivo malé 12, velké 19

džus 16/2 dcl

pizza 50–55 kun

zmrzlina 7 kun/kopeček kurz ve směnárně v Krku:

100 eur = 745 kun



Měla pravdu. Zatímco z Česka chodily zprávy o dešti a chladu a stěrače na autě se nezastavily celou cestu Slovinskem a částí Rakouska, na Krku nás nesmočila ani jedna kapka.

Městečko Krk je jedním ze sedmi měst na ostrově. Je největší, počet stálých obyvatel se uvádí kolem pěti tisíc. A je půvabnost sama.

Pláže s modrou vlajkou i vodou

Největším lákadlem jsou ovšem pláže. Letos dokonce šest z nich dostalo modrou vlajku za čistotu. Všechny zdejší pláže jsou oblázkové. Někde je břeh vybetonovaný a na něj si lidé rozkládají ručníky či deky a opalují se. V zátoce kousek od hotelu Dražice je malý záliv a v něm písečné dno. To je v Chorvatsku téměř něco nevídaného.

Oblázkové pláže nabízejí místy pozvolný vstup do vody, mezi nimi bývají i skaliska a z některých vedou do vody žebříky. Na pláži u kempu Jezevac stojí několik přírodních slunečníků ze dřeva a rákosí. Ale kolem jsou oblázky, písek žádný.

Modrou vlajku může pláž dostat jedině, když je čistá a má čistou vodu, je na ní zajištěná pitná voda (z pítek v betonovém soklu je zadarmo), má čisté záchody (ty ale nejsou na každé pláži), vyhrazené místo pro koupání zvířat (což poznáte podle značky se psem, která bývá na většině míst přeškrtnutá) a je tam přítomný plavčík.

Na několika místech mají krcké pláže sprchu s neslanou vodou, která funguje po vhození jednokunové mince. Lehátko se dá pronajmout na celý den za 30 kun, na dvacku vyjdou po 14. hodině.

Krcký maják se díky novému nátěru krásně vyjímá na fotkách.

Kouzelné centrum s nádhernými uličkami

Ať se na Krku vrtnete kamkoliv, dívá se na vás anděl. Vyjímá se na špici románské baziliky svatého Kvirina a troubí směrem k moři. Je to zřejmě Gabriel, který pomáhal duším dostat se do zaslouženého cíle. Anděl troubící na trubku oznamuje konec času a zvěstuje poslední soud.

Největší v Chorvatsku Krk je největší chorvatský ostrov. Podle některých posledních měření je stejně velký také sousední Cres, takže se v nových učebnicích zeměpisu uvádějí s rozlohou 405,78 km čtverečních jako největší ostrov oba dva. Most na ostrově Krk

Vedle baziliky stojí mariánská katedrála a kousek od ní pevnost Frankopanů, což bývala krcká vážená rodina, která tu vládla. Zatímco východní stěna pevnosti město chránila od útoků z moře, její věž sloužila jako soud.

A na širokém dvoře pevností se v současnosti konají kulturní akce a představení. Pod otevřeným nebem mezi historickými stěnami s šuměním moře na doslech nabízejí jedinečný zážitek.

Hlavní ulice městečka Krk vede od brány k náměstí a projít ji zabere jen pár minut. Mnohé přilehlé uličky jsou tak úzké, že se do nich sotva vejdou dva lidé vedle sebe.

Některá zákoutí představují typický obrázek středomořských měst. Schody s truhlíky květin, malý vstup do bytu, menší okna. I na kočky tu narazíte poměrně často.

Pevnost Frankopanů chránila město před útoky z moře a jeho věž sloužila jako soudní budova. Hlavní náměstí městečka Krk.

Historický Krk se rozkládá vlastně na jednom kopci vzhůru od moře. A projít ho zabere jen chvíli. Nová výstavba vyrostla až na protějším kopci za zátokou. Od pobřeží se táhne do kopce a i když nejblíž k vodě stojí hotely a kemp, ráz malebného pobřeží to nenarušilo.