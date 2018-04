Ostrov Ile de la Cité: kolébka Paříže

Conciergerie CONCIERGERIE

Bývalá věznice Conciergerie se nachází v komplexu budov Justičního paláce a patří mezi nejlépe zachovalé části středověké královské rezidence. Proslula především za Francouzské revoluce, kdy zdejší prostory sloužily jakobínům jako vězení pro odsouzence na smrt. Poslední dny životy zde trávila i královna Marie Antoinetta. Otrlejší povahy si mohou prohlédnout i dochovanou mučírnu z 11. století.



Pont Neuf

PONT NEUF

Tento "Nový most" je vlastně nejstarší v Paříži. Pochází z počátku 17. století a odnepaměti byl místem, kde se scházeli kejklíři, potulní herci či šarlatáni. Sejdete-li z mostu po schodech, otevře se před vámi zelená plocha na břehu Seiny, kde si můžete odpočinout.



Ile St.Louis ILE ST-LOUIS

Kouzelný malý ostrůvek se od 17. století stal domovem boháčů a významných osobností. Je tím opravdovým místem pařížské elegance. Domy jsou zde prostorné a jednoduše krásné. Na řadě budov je uvedeno jméno majitele, doba vzniku a někdy i dřívější význační obyvatelé. Na rozdíl od sousedního Ile de la Cité vyniká dokonale pravidelnou sítí uliček.



Sainte-Chapelle

SAINTE-CHAPELLE

Zázrak světla, jak se kapli Sainte-Chapelle občas říká, ukrývá údajnou Kristovu trnovou korunu a fragmenty pravého kříže. Zakoupil je v roce 1239 v Cařihradě král Ludvík IX. Do gotické kaple proniká světlo patnácti nádhernými barevnými okny. Barevné paprsky proměňují prostor v téměř nadpozemské místo. V kapli se dnes konají i koncerty vážné hudby.







Notre Dame NOTRE DAME

Základní kámen gotické katedrály byl položen roku 1163. A od té doby je 68metrová stavba pevně spjata s francouzskou historií. Na své si přijdou milovníci architektury, sochařství i malířství. Za námahu stojí výstup na vrchol jižní věže. Poté, co zdoláte 378 schodů, uvidíte slavný zvon Emanuel.