Ostrov gurmánů, vína i dávno zaniklých civilizací

GURMÁNI SI MALTU ZAMILUJÍ Takřka povinností každého návštěvníka "výspy Evropy" by měla být ochutnávka místní kuchyně. Její nedílnou součástí je zelenina. Samotní Malťané tvrdí, že mají nejlepší rajčata na světě (to samé ovšem tvrdí i o jahodách). A proto je dávají takřka do každého jídla. Místní obyvatelé jsou přeborníky v úpravě králičího masa. Za vyzkoušení stojí především králík na černém pivě. Chybět by na tabuli neměly ani ryby. Za lahůdku je možno považovat i různé druhy ovčích či kozích sýrů. Obzvláště kozí sýr gbejniet, který je dochucen pepřem a bylinkami. Výtečný je rovněž místní chleba. Vše lze "spláchnout" pintou osvěžujícího piva Cisk nebo sklenicí některého ze zdejších vín. To Malťané pěstují na prosluněných svazích. Doporučil bych Cabernet Syrah z oblasti. Pro příznivce bílého vína je zde Chardonnay.