Ostrov Djerba: trochu jiné Tunisko

Může se hodit Počasí a ideální doba na návštěvu V moři se můžete se zaťatými zuby koupat až do konce roku. V zimě je totiž na Djerbě tepleji než na severu země (14 až 20, v březnu pak až kolem 25 stupňů Celsia). Na přelomu roku se sklízejí olivy, datle, později pomeranče. Je to nejvhodnější doba pro cestu do tuniského vnitrozemí (do města Douz, k solným šotům a ke vzdálenějším horským oázám kolem města Tozeur). Pokud je zamračeno, je tuniská zima pošmourná a lezavá, asi jako u nás období před začátkem topné sezony (klimatizace funguje jen v hotelových pokojích). Tehdy spadne nejvíce dešťových srážek. Důležitý je vícevrstvý oděv, pokrývka hlavy, šála a pořádné boty. Jak sluníčko přidává na intenzitě a rozkvétají koberce žlutých rmenů, voda se otepluje, koncem dubna už dosahuje 20, v létě až 27 stupňů. Opalovací krémy na tělo a obličej nepodceňujte po celý rok. V letních měsících bývá na Djerbě až 43 stupňů Celsia. Vysoké teploty trvají až do poloviny září. Nejvhodnější čas pro rekreační návštěvu ostrova je jaro a podzim. Jediným omezením pro turistu je postní muslimský měsíc ramadán s pohyblivým termínem. Pokud můžete, neplánujte si cestu (zvláště poznávací) v této době. Půjčování aut Auto si můžete půjčit na letišti nebo v hotelu. Mezinárodní řidičský průkaz musí být starší jednoho roku a řidič starší 21 let. Většinou je vyžadována vratná záloha, popřípadě se zájemce prokazuje kreditní kartou. Denní pronájem středního vozu se pohybuje mezi 80-120 DT. Cena za litr benzínu se pohybuje pod 20 Kč. V obci smíte jet maximálně padesátkou, mimo obec devadesát. Na úseku dálnice Tunis – Sousse nejvýše 110km/h a platí se zde mýtné. Jediné, co platí, je "pravidlo pravé ruky". Počítejte s častými silničními kontrolami. Čím dál na jih a do vnitrozemí ubývá čerpacích stanic. Nevydávejte se sem jedním vozem, cestujte ve skupině. Před cestou doplňte benzín, olej a připravte zásobu vody – 5 litrů na osobu, popř. trvanlivé potraviny, polní lopatku, lékárničku, mobilní telefon, a také zařízení GPS. V noci poklesne teplota až o 50 stupňů, proto přibalte teplejší oblečení. Pohodlnější (méně dobrodružný) je organizovaný dvoudenní výlet do vnitrozemí s přenocováním v Tozeuru (Matmata, Douz, horské oázy, Gabés). Přijde na 120 DT. Okruh Djerbou stojí 25 DT, tuniský večer nebo rybí piknik na lodi 45 DT, výlet do Matmaty (přes Gabés) – s obědem 55 DT. Několik rad navíc z první ruky Přestože má Tunisko s Českem dohodu o bezplatné zdravotní péči, vždy před cestou uzavřete pojištění. Kromě běžně užívaných léků nezapomeňte přípravky proti střevním a žaludečním potížím, analgetika, repelent a odpuzovač hmyzu do zásuvky. Mimo zimní měsíce je vhodný vzdušný, nejlépe bavlněný oděv, pokrývka hlavy a svetr na večer. U vody i na výletech osvěží minerální voda ve spreji. Veřejné toalety u všech kulturních památek, muzeí, vykopávek, ba i na nádraží jsou volně přístupné a v poměrně dobrém stavu. Informace o ostrově Djerba poskytne Tuniský úřad pro cestovní ruch se sídlem v Praze, Sokolská 39/1619, tel: 224 941 824, 224 942 424 Užitečné weby

www.tunisie.com

www.tunisietourisme.com.tn

www.utic.com.tn – informace o thallassoterapii na Djerbě