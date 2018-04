Ostře sledovaný vlak rok na kolejích

Před několika dny to byl přesně rok, co český vlak 21.století, SuperCity Pendolino, vyjel poprvé na trasu PRAHA-OSTRAVA.

Vrtošivá pendolina tehdy stála každou chvíli v polích, komentátoři zkoumali, jestli za to může nedokonalost italského rychlovlaku, nebo zda naopak není příliš sofistikovaný pro "c. k. České dráhy". Nakonec musel být na dva týdny zcela stažen z provozu. Něco se nepovedlo a Češi se náramně bavili.

"Problémy?" přemýšlí rok nato strojvůdce pendolina Zdeněk Gyntner. "Napadají mě jen slabší dálková světla, než mají české mašiny," vzpomene si při noční cestě z Prahy do Ostravy teprve poté, co ho na moment oslní protijedoucí "náklaďák".

Lepší letadlo na kolejích

Cestující na porodní bolesti dávno zapomněli. Valem přibývá lidí ochotných zaplatit pětistovku za jednu cestu mezi Prahou a Ostravou. Co na tom, že je to takřka dvojnásobek ve srovnání s běžným vlakem. "Stále častěji máme vyprodáno," říká průvodčí Monika Palkechová.

Zájem je velký. Při nedávné cestě z Prahy do Ostravy uprostřed týdne a zcela mimo špičku dostávám čtvrt hodiny před odjezdem už jen lístek do 1. třídy. Dvojka je plná. "Pendolino je výhradně k sezení. Stát v chodbičce, to u nás neexistuje," vysvětluje průvodčí. Ale jednička je jen o stokorunu dražší, navíc s novinami a občerstvením v ceně. Jako v letadle.

"Žádný stres, pěkně se tu o mě starají a ještě tu udělám spoustu práce," pochvaluje si cestující 1. třídy Roman Horna, na první pohled úspěšný muž, který takhle cestuje mezi Prahou a Ostravou až třikrát týdně. Na stolečku má rozložen přenosný počítač, okolo papíry hustě pokreslené grafy.





Bez počítače ani kilometr

"Pendolino považuju za rekultivaci Českých drah," libuje si také zpěvák Richard Krajčo. "Já už na této trase jinak než vlakem nejezdím. Dvakrát týdně nasednu, zapnu počítač, internet, dají mi noviny i jídlo a za tři a půl hodiny jsem najisto v cíli. Nemůžu si dovolit zmeškat práci kvůli zácpě na dálnici," říká Krajčo, jehož kapela Kryštof propůjčila své jméno jednomu z vlaků.

Cestujících s počítačem připojeným do palubní elektrické sítě je ve vagonu zhruba třetina. Interiér připomíná letadlo. Pendolino postrádá klasická kupé, a tak tu desítky lidí sdílejí společný prostor. Není to nic nezvyklého pro novodobé "dělníky", kteří se umějí soustředit na práci v moderních "továrních halách" čili v obřích kancelářích pro desítky lidí.

Mobily na tichý chod

Právě odtud je nejspíš většina z nich vycvičena k základní ohleduplnosti. Ačkoli to žádný předpis nevyžaduje, mobily mají ztlumeny na tichý chod, jakmile přístroj v zavrní, cestující odbíhají poslušně na chodbičku k záchodkům. Jako v japonském šinkanzenu.

Srovnáte-li cestování mezi Prahou a Ostravou pendolinem a letadlem, na první pohled vlak vítězí na celé čáře.

Smíte totiž celou cestu využívat mobil, nikdo vás před nástupem nešacuje, odpadají prostoje z odbavení a cestování na letiště.

Stísněná první třída

Jenže vlak rozhodně nevyhrává 3:0. Tak třeba 1. třída je nečekaně stísněná. Od modré dvojky se liší snad jen červenými potahy, nikoli "obývákovým" prostorem pro nohy, symbolem letecké jedničky. A co je nejhorší: otlačená kolena tu ani není kam zabořit, křesla vlaku mají zezadu místo čalounění kovovou desku. Jedinou spásou je žádat při rezervaci místo s pevným stolečkem.

I na kolejích hrozí nevolnost. Mohou ji vyvolat náklony pendolina v zatáčkách, jimiž vlak kompenzuje odstředivé síly, a tak smí jezdit rychleji než běžné soupravy. "V každém spoji někomu podáváme prášky proti nevolnosti," potvrzuje stevardka Katarína Rusnáková. A hlavně tu železniční záchodky "voní" po česku. Ačkoli pendolino má moderní "letecké" toalety, jež se smějí používat i ve stanicích, nechutný odér z kabinek leckdy připomíná mnohem víc staré československé vlaky než letadla.

Zato výhodná cena jízdenky mluví jednoznačně ve prospěch pendolina.





V první třídě



Do Ostravy za tři hodiny?

V roce 2006 zvládá pendolino trasu mezi Prahou a Ostravou těsně pod tři a půl hodiny, roku 2007 to už podle nového jízdního řádu budou 3 hodiny a 9 minut. Padne někdy tříhodinová hranice, zvlášť když vlak umí jezdit rychlostí 230 kilometrů za hodinu?

"Technici říkají, že by se dalo do Ostravy jezdit dvoustovkou, ale problémem jsou železniční přejezdy. Pokud trať nekříží silnici výhradně po mostech, nesmíme podle vyhlášky jezdit rychleji než sto šedesát," vysvětluje strojvůdce. Takovou rychlostí pendolino podle něj projede dvě třetiny trasy. Takže prostor pro zrychlení tu je. Zatím to však nikdo nepokouší. Rychlost vlaků sice neměří radary, ale všechny jízdy detailně zaznamenává jakási černá skříňka. Navíc, čím je vlak rychlejší, tím déle brzdí.

"Pendolino zastaví ze sto šedesátky na šesti stech metrech. Pokud koleje nekloužou jako teď na podzim, když padá listí. Pak můžu brzdit i třikrát déle," počítá strojvůdce Gynter. Přitom jen on sám zažil za 36 let své kariéry na kolejích tři sebevrahy. "Ale měl jsem štěstí," usmívá se. "Vždycky už leželi připraveni na kolejích, ale jak jsem začal brzdit, pokaždé si to stačili rozmyslet, vyskočili a utekli."







Vlak za cenu letadla

S pendolinem jezdí ti nejzkušenější lidé na dráze, celkem jich tu má "řidičák" na nejmodernější vlak zhruba 50. "Nebylo to nijak složité. Udělat papíry na mašinu mi kdysi trvalo 2 roky, tady stačily dva týdny. Člověk hlavně musí být spolehlivý."

Strojvůdce sedí v kabině sám, ale i kdyby se mu cokoli stalo, vše je několikrát jištěno. Signály z traťových návěstidel se přenášejí do palubního počítače a strojvůdce musí každých zhruba 15 vteřin stisknout knoflík dokazující jeho bdělost. Pokud zapomene, ozve se v kabině výstražný zvuk.

Jestliže ani poté nereaguje, vlak automaticky zastaví. Jištění je dokonalé, kdyby třeba strojvůdce zapomněl zavřít dveře, pendolino se nerozjede.

Vlak, který se svou cenou přes 600 milionů korun blíží ceně letadla, si naopak žádá důkladný servis. Jakmile přijede pendolino v noci do bohumínského depa, čekají ho hodiny nákladné péče v hangárech, aby mohlo ráno znovu vyjet. Nejdřív takzvaná fekálka čili čisticí kolej odpadních zásobníků a hrubého úklidu, poté mycí kolej a do třetice takzvaná hala technickohygienické údržby.

Minimum je 120 minut, ale leckdy se to protáhne. "Když do Ostravy přijedu v deset večer, směna mi končí ve dvě ráno," říká strojvůdce Gyntner.





Jako v letadle. O cestující se v každém vlaku starají tři stevardi.