Ostražitost je na místě, svět trápí nové nemoci

Co má v takovém případě dělat turista, který chce cestovat, ale neví, jak se proti novým zdravotním hrozbám bránit? Na místě je především daleko větší ostražitost a samozřejmě prevence. Jakákoli zahraniční cesta, zejména do míst, kde se nebezpečné nemoci vyskytují, by se neměla obejít bez následujícího: - zjistit na příslušných institucích, zda není potřebné do té které země očkování (pozor vrátila se také cholera, na některá už "vyčištěná" místa opět malárie či tuberkulóza); - bezpodmínečné je pojištění (představte si, že vás například v Indonésii postihne horečka dengue, již způsobuje pouhé štípnutí určitým druhem komára, léčení je dlouhé a náročné, pokud byste je měli platit, tak to budou horentní částky); - sledovat především v exotických zemích informace o místech výskytu nakažlivých nemocí a raději se vyhýbat těmto oblastem; - při jakémkoli podezření na zhoršení zdravotního stavu navštívit lékaře (u některých "nových" nemocí rozhodují někdy pouhé dny); - být opatrný při pití vody (vhodná k požívání není často dokonce ani ve všech zemích Evropy), radši ji převařovat či kupovat v balených lahvích, zásadně nedávat pít vodu z neověřených zdrojů dětem; - na místě je i určitá opatrnost při výběru restaurací, některé lacinější (především v Asii, Africe i Latinské Americe) nezpracovávají potraviny právě dokonalým způsobem a hrozí nákaza například žloutenkou, a to někdy i typy této nemoci, proti nimž se u nás neočkuje. Všechny tyto rady působí na první pohled banálně a možná až směšně. Jeden varující příklad však hovoří za všechny argumenty. V zemích jihovýchodní Asie zemřelo za poslední dva roky už několik tisíc lidí na horečku dengue. Jak už bylo řečeno, stačí k tomu štípnutí jednoho druhu komára. Mohlo by se říci, jedno štípnutí ještě nic neznamená. Většinou skutečně ne. Ale pokud se v dalších dnech například prudce zvýší teplota a nastanou bolesti, je nejvyšší čas ulehnout v nemocnici. Situaci podcenilo v případě dengue už i několik cizinců, kteří zemřeli. Proti této takzvané nové nemoci totiž není v pokročilejším stadiu žádný známý lék. Nemoc na dovolené patří mezi největší nepříjemnosti. Riskovat se navíc ve většině případů v tomto směru zjevně nevyplácí.