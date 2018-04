Ostravo, Ostravo! Panbůh na tobě krásou nešetřil

Klikněte na mapku

"Hořké štěstí, černá hvězda nad hlavou"

Jak jsem se mýlil! Snad za to může Jarek Nohavica, který tu žije. Proč zpívá, že je Ostrava jeho hořké štěstí, černá hvězda nad hlavou? Proč podle něj "pámbů rozdal jiným městům všecku krásu, parníky na řekách a dámy všité do atlasu“?

Dodnes mě nenapadlo, že bych se v Ostravě zastavil a porozhlédl. Proč? Abych viděl ocelové srdce republiky, špinavé město, kde potkám tvrdé horníky s černě pomalovanou tváří?

Abych tu byl za vola jenom pro pražskou espézetku? Nelákala mě dokonce ani Stodolní, kterou jsem si představoval jako slepé střevo města, plné divokých pajzlů...

A nafackoval bych si.

Pro začátek si nechávám poradit od slavného bloggera Ostravaka: Nějaký tip?

A on, že by prý věděl, mám si vyšplhat na Emu: "Tuž na to, že je Ostrava vlastně v doliku, taky fajny vyhled na cele město překvapi a nadchně. A kdo može řeknuť, že ma skoro v centru města sopku?