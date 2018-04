Ostravané se mohou seznámit s internetem

Petr Tomek z organizačního týmu řekl, že v hale najdou návštěvníci přednáškovou místnost s kapacitou 45 míst a s osmi počítači připojenými k internetu. Získané vědomosti si tak lidé mohou ihned vyzkoušet. Hala bude otevřena dnes od 15:00 do 20:00 a od pondělí do čtvrtka vždy od 09:00 do 20:00.

Tomek upřesnil, že každodenní program je koncipován pro tři cílové skupiny. Na dopoledne jsou připraveny přednášky pro žáky základních a středních škol. Od 13:00 bude každých 30 minut přednáška o základním využití internetu pro veřejnost. V podvečer se uskuteční tři přednášky určené malým a středním podnikatelům. Ostrava je sedmou zastávkou projektu v České republice.

Akce začala 9. září v Plzni, pokračovala v Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Liberci, Hradci Králové a z Ostravy se přesune do Pardubic. Internetová mise skončí 1. a 2. listopadu v Praze. Organizátorem projektu je společnost Netcentrum.

Počet českých uživatelů internetu sice stále stoupá, nicméně podle odborníků ani současný růst nestačí k brzkému dohnání náskoku Evropské unie. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění je bariérou cena za připojení a "informační negramotnost", informovali organizátoři akce.