Město, které vás dostane. Návod na použití Ostravy pro hokejové fandy

Může se hodit Doprava Popsané části Ostravy jsou dostupné veřejnou dopravou nebo pěšky. Nejdál od ČEZ Arény, kde se zápasy MS budou konat, jsou Přívoz a Poruba. Přívoz leží u hlavního nádraží a je dostupný tramvají, Poruba na západě města autem po Rudné ulici, tramvají i autobusem. Centrum je nejlepší projít pěšky, z Masarykova náměstí k vyhlídce na věži Nové radnice to trvá půl hodiny. Ubytování V Ostravě lze nocovat od 500 Kč v opravených ubytovnách, jež dřív sloužily zaměstnancům průmyslu. V centru se ceny luxusních hotelů pohybují kolem 1 500 Kč za noc. Kam ještě zajít Do Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Za havířskou historií do areálu Dolu Landek. S dětmi do zoo nebo na Výstaviště Černá louka, kde lze „procestovat“ celý svět v areálu s modely světových staveb. Užitečné weby www.ostrava.cz

www.dolnioblastvitkovice.cz

www.ostrmuz.cz

www.landekpark.cz