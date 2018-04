Ostatky králova rádce uloží do chrámu

"Ostatky budou uloženy v hrobce se skleněným víkem, která bude zabudována v podlaze chrámu. Hrobka bude přitom osvětlena, takže si ostatky mohou návštěvníci prohlédnout," uvedla mluvčí radnice Irena Stejskalová.Podotkla, že pro město je celá akce výjimečnou událostí. Slavnostní akce začne podle pořadatelů již v pátek v kapli šternberského hradu, kterou Albert II. založil. Odtud průvod osvětlený loučemi přenese ostatky šlechtice a příslušníků jeho rodu do chrámu Zvěstování Páně. V sobotu dopoledne budou ostatky uloženy v hrobce.Při archeologickém výzkumu objevili odborníci nejprve pozůstatky šternberského pána Petra a jeho ženy Anny, které pocházejí z roku 1397. Poté objevili také další kosterní pozůstatky. Teprve laboratorní testy potvrdily, že jsou to ostatky Alberta II. Při identifikaci odborníkům pomohlo také to, že byl šlechtic na svou dobu nezvykle vysoký a trpěl dnou.Albert II. ze Šternberka byl přítelem Karla IV. i jeho syna Václava IV.. Byl děkanem olomoucké kapituly, arcibiskupem magdeburským a zakladatelem šternberského kláštera řádu svatého Augustina, kde byl také 21. ledna 1380 pochován.