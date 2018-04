Varhany v tramvaji, jazz a modlitba ve věznici. Blíží se Noc kostelů

„Tato noc může být připomínkou velikonoční noci, noci osvobození a noci světla, která dává možnost nalézt a porozumět smyslu vesmíru a života každého z nás,“ říká o celé akci s názvem Noc kostelů kardinál Dominik Duka.

Noc kostelů se v Česku konala poprvé v roce 2009. V loňském roce se jí zúčastnilo 1 483 kostelů a modliteben, v celé České republice bylo zaznamenáno téměř půl milionů návštěvnických vstupů. „Je skvělé, že se nám podařilo najít způsob, jak nejviditelnější symboly křesťanství otevřít lidem, kteří nejsou jejich běžnými návštěvníky,“ doplňuje kardinál Duka.

Duchovní a umělecké bohatství křesťanských chrámů během Noci kostelů rozšíří i hudební program. Nebude znít ale pouze sakrální hudba, podle organizátorů bude k slyšení také jazz a další styly.

V tramvaji s biskupem

Jednou z novinek akce Noc kostelů na území pražské arcidiecéze bude duchovní tramvaj. „Pojízdný kostel“ bude jezdit mezi 18:00 až 22:00 na trase linky 22 mezi Malovankou a Čechovým náměstím.

Vstup do kostelů i jízda duchovní tramvají je zdarma. Pojízdný kostel vybavený křížem a varhanami se stane místem, kde bude množné diskutovat o otázkách víry a křesťanství s hosty, mezi kterými se objeví biskup Václav Malý, kardinál Dominik Duka nebo spisovatelka Alena Ježková.

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha

K akci se připojí mimo jiné i vězeňská kaple věznice v Příbrami. Na setkání s novináři v rotundě Nalezení sv. Kříže o tom informoval páter Michal Němeček. „Akce na území pražské arcidiecéze v Praze a Středočeském kraji se tento rok zúčastní 315 kostelů, nejvíce v její historii,“ uvedl Němeček.

Slavnostní program chystá také Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Ta během Noci kostelů nabízí prohlídky svatovítské zvonice, koncert dómského varhaníka Josefa Kšici a Vratislava Kříže, Jaroslava Svěceného a Jitky Navrátilové.

V Brně získáte pas poutníka

V Brně a okolí se veřejnosti otevře padesát kostelů, sborů a modliteben, návštěvníci navíc mohou během večera sbírat razítka do poutnického pasu. Ten, komu se podaří nasbírat alespoň 20 razítek, získá na Pastoračním středisku brněnské diecéze v Brně na Petrově 5 certifikát poutníka.

Návštěvníky přivítá například kaple v Nemocnici Milosrdných bratří z roku 1747, bazilika Panny Marie na Starém Brně se stříbrným oltářem a Palladiem města Brna a také kostely v Přízřenicích a nedalekých Modřicích i na Vranově u Brna, v Lelekovicích a Šebrově-Kateřině.

Kostnice, krypty a uzavřené věže

Zajímavý program se koná i v dalších místech České republiky. Například ostravsko-opavská diecéze nabídne výuku modlitby Otčenáš ve znakové řeči, možnost vyzkoušet si roli zvoníka a rozeznít chrámový zvon.

Bývalý ženský klášter Rosa Coeli

V celé olomoucké arcidiecézi, která pokrývá větší část Olomouckého kraje, celý Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, se letos zapojí 197 objektů. Nejvíce kostelů se již tradičně otevře na Olomoucku, lidé tam budou moci zavítat do 44 objektů ve 14 městech a obcích. Jen v samotné Olomouci to bude celkem 27 otevřených objektů.

Na Vysočině se lidé dostanou i do kostnic v Třešti a v Nížkově, podívat se mohou také do kostelních krypt, jindy uzavřených kostelů a věží. Program pro veřejnost na páteční noc připravují farníci v 27 městech a obcích kraje, kde bude otevřeno pět desítek chrámů a modliteben. Ve Zlínském kraji se do akce zapojí 81 sakrálních kostelů, kaplí a modliteben.

V plzeňské diecézi se zatím přihlásilo k akci přes 120 kostelů, kaplí a modliteben. V Plzni bude ke vzdálenějším kostelům jezdit kyvadlová doprava, z Rokycan vyjede po okolí poutní autobus a například ve Stodu bude bike show a pak pojede konvoj motorek a aut do Holýšova a Čečovic.

Více informací najdete na oficiálních stránkách celé akce.