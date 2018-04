Osm tipů na výlety vlakem s Mikulášem, čerty a pojízdným peklem

Podobně jako u jiných akcí je dobré jízdenky rezervovat předem. Bezplatná rezervace je nutná například pro akci v Pardubicích, sázkou na jistotu je včasný nákup jízdenek na Mikulášské jízdy Prahou.

Předmikulášský vlak projede Pradubickem

Proč ne Mikulášský, ale předMikulášský vlak? Protože Pardubický spolek historie železniční dopravy pořádá slavnostní jízdu, vedenou soupravou historických motorových vozů MI3I.I Hurvínek, už v sobotu 21. listopadu. Z pardubického hlavního nádraží vlak odjíždí v 9.25, v 9.40 zastaví na deset minut v Přelouči a v 10.03 je plánovaný příjezd do Choltic.

Čerta s Mikulášem potkáte v Předmikulášském vlaku do Pardubic.

Tady na cestovatele čeká malý stánek se svařeným vínem, a kdo bude mít zájem, ten se může svézt autobusem do centra obce a prohlédnout si zámek, malou zahradní železnici a vinný sklep, případně si výlet prodloužit až do Heřmanova Městce.

Čert s Mikulášem budou nadělovat až odpoledne na zpáteční cestě do Pardubic; vlak odjíždí z Choltic ve 14.35 a do Pardubic přijede v 15.11 hodin. V ceně 140 Kč je zahrnuta jízda, vlak do Heřmanova Městce, setkání s Mikulášem a jeho družinou i drobná nadílka pro děti, v prostředním voze soupravy kromě toho koupíte občerstvení, pexesa, omalovánky, knížky a suvenýry s železniční tematikou. A pozor, kdo bude zlobit, ten prý skončí v pytli!

Zvonkovým vlakem za Paní Zimou do Netolic

V neděli 22. listopadu se na náměstí v jihočeských Netolicích koná předvánoční řemeslný jarmark a přivítání Paní Zimy. Chcete být u toho a zároveň se projet motorovým vlakem? Zvonkový vlak vyjíždí v 15.17 z Českých Budějovic a přes Hlubokou nad Vltavou dojede v 16.10 do Netolic; cestu dětem zpříjemní autorské čtení Roberta Drozdy a jeho Pohádek pana přednosty Drahoráda.

Zvonkový vlak vás doveze do Netolic na přivítání paní Zimy, děti se zvonečkem pojedou zadarmo.

V Netolicích se společně s průvodem a v doprovodu divadelního spolku Tyl vydáte na náměstí, kde vás čeká řemeslný trh, přílet Anděla, příjezd Paní Zimy a pouštění balónků s přáním Ježíškovi. V místním muzeu si můžete vyzdobit perníčky anebo vlastní obličeje, a pak už budete pospíchat zpátky na nádraží.

Na zpáteční cestu se vlak vydá v 18.37, příjezd do Českých Budějovic je naplánovaný na 19.28 hodin. Jednosměrná jízdenka pro dospělé stojí 50 Kč a pro děti 30 Kč, zpáteční 90 / 60 Kč. Cestující do 18 let, kteří s sebou budou mít zvoneček, pojedou zadarmo!

Pojízdné peklo a tři pekelné expresy v Plzni

V sobotu 28. listopadu se na svou cestu z Plzně do Dobřan vydá Mikulášský Expres Dr. Solfernus. Zvláštní vlaky s pojízdným peklem, vedené parní lokomotivou 475.111 zvanou Plzeň, budou vyjíždět z hlavního plzeňského nádraží v 9.20, 13.20 a 15.48, na zpáteční cestu z Dobřan pak v 11.00, 15.00 a 18.10.

Vlakem bude celý den procházet Mikuláš s družinou, v Dobřanech pak dětem předá mikulášské balíčky. Jízdenky se prodávají přímo ve vlacích (pro dospělé za 150 Kč, pro děti od 6 let 100 Kč), přičemž mikulášský balíček je započten v ceně dětské jízdenky, pro menší děti můžete zakoupit kupon na balíček za 50 Kč.

Nadělovat se bude také v neděli 29. listopadu v Mikulášském Expresu Lucifer z Plzně do Nýřan; z Plzně vlak odjede před polednem a z Nýřan se celkem třikrát vydá po muzeální dráze na Dioss. Další tři páry vlaků pojedou také na trati do Heřmanovy Huti, do Plzně se Lucifer vrátí po 18. hodině. Třetí peklo si užijete v neděli 6. prosince v Expresu Lucius, který pojede po 9. hodině z Plzně do Rokycan a dále přes Holoubkov do Hořovic a zpět. Hlavní program se bude po celý den odehrávat v Holoubkově, návrat do Plzně je naplánovaný kolem 19. hodiny.

Mikuláš na pražských nádražích

Chcete se projekt mikulášským vlakem řádně během mikulášského víkendu, tedy v sobotu a neděli 5. a 6. prosince? Pak vám portál Kudy z nudy nabízí další akce. Program plný zábavy s Mikulášem, čertem i andělem pro děti i dospělé nabídnou Mikulášské jízdy v Praze.

Při Mikulášských jízdách projede parní lokomotiva Šlechtična postupně několik pražských tratí a vypraví se také na Karlštejn.

Hlavním mikulášským nádražím bude nádraží Praha-Smíchov, odkud bude během víkendu vyjíždět parní vlak; lokomotiva řady 475.179 Šlechtična postupně projede několik tras po pražských tratích a vypraví se také k hradu Karlštejn. Kromě toho si v kulturním sále prohlédnete výstavu modelových železnic a v sobotu večer si užijete jak večerní jízdu parním vlakem přes osvětlenou Prahu, tak výlet po Pražském Semmeringu s ohňostrojem na nádraží Praha-Zličín.

Při Mikulášských jízdách v Praze vás čekají denní i noční vyjížďky, výstava modelových železnic i ohňostroj.

Mezi pražským hlavním a smíchovským nádraží včetně zastávky Na Knížecí bude pendlovat Cyklohráček, který se vydá také na polední jízdu po Pražském Semmeringu. Všemi vlaky bude procházet Mikuláš s družinou; pro hodné děti bude mít dárky, pro ty zlobivé má čert připraveno uhlí z lokomotivy.

V sobotu stojí jízdenka pro dospělé 200 Kč, u večerní jízdy s ohňostrojem 240 Kč, v neděli dospělí zaplatí 160 Kč. Jízdenka pro děti od 6 do 15 let je za poloviční cenu. Jízdenky seženete v předprodeji na pražském Masarykově nádraží anebo na nádraží Praha-Braník.

Mikuláš jak má být

Mikuláše můžete oslavit také na Bechyňce, kdysi první elektrifikované dráze v Rakousku-Uhersku z Tábora do Bechyně, po níž se Mikulášský vlak rozjede v sobotu 5. prosince. Při jízdě vám budou dělat společnost Mikuláš a jeho družina, pro děti bude připravena sladká odměna. Vlak vyjíždí z Tábora v 10.25 a do Bechyně dorazí v 11.31, na zpáteční cestu se vypraví ve 14.35 a plánovaný návrat do Tábora je v 15.42. Dospělí zaplatí za lístek tam a zpátky 100 Kč, děti od 6 do 15 let 50 Kč, děti do 6 let 25 Kč.

Jízdu parním vláčkem a setkání s Mikulášem, andělem a spoustou čertů nabízejí také Čertovské jízdyna Kolínské řepařské drážce. Parní vlaky budou jezdit podle běžného jízdního řádu celou sobotu a neděli 5. a 6. prosince, jízdenka pro dospělé stojí 90 Kč, pro děti od 6 let a seniory 50 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 280 Kč.