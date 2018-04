Osm tipů, kam se vydat s dětmi za hračkami, strašidly a pohádkami

Svět kostiček ve Šluknově a na Lipně

Už vaše děti propadly kouzlu stavebnice Lego? Pak se vypravte na velké výstavy Lega, a to buď do jižních Čech na Lipno anebo naopak do nejsevernějšího města Česka, do Šluknova. Kostkománii na Lipně můžete navštívit každý den až do 7. září, výstava Svět kostiček na půdě šluknovského zámku odstartuje v pondělí 8. června a potrvá až do 30. září.

Obě výstavy mají otevřeno denně včetně víkendů; na Lipně od 9.30 do 19.00 hodin, ve Šluknově od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin. Na obou místech také najdete prodejny originálních stavebnic a dětský koutek s kreativní dílnou.

Ve Šluknově zaplatí dospělí 50 Kč a děti 30 Kč, na Lipně stojí základní vstupné 200 Kč, ale děti do 100 cm neplatí nic; děti do 15 let, studenti a senioři za lístek zaplatí 150 Kč.

Za figurkami Igráčků do Rožmitálu pod Třemšínem a do Krnova

Na výstavy Igráčků se vydejte do Rožmitálu pod Třemšínem nebo do Krnova.

Igráčkové jsou malé plastové figurky, které vykonávají nejrůznější profese a činnosti. Existuje Igráček zedník, pekař, ošetřovatel, lékárník či sýrař, ale také Igráček darebák. Interaktivní výstava Fenomén IGRÁČEK, která cestuje po muzeích v celém Česku, v červnu doputovala do Podbrdského muzea v Rožmitálu pod Třemšínem. K vidění tu bude od 9. června do 30. října a kromě původních hraček uvidíte i nové figurky s moderními doplňky.

Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, vstupné včetně prohlídky expozice historických automobilů Aero stojí pro dospělé 90 Kč, pro děti, studenty a seniory 50 Kč.

Výstava Fenomén IGRÁČEK je až do 26. srpna k vidění také v Krnově, v Městském informačním a kulturním středisku ve Flemmichově vile. Otevřeno je denně kromě pondělí od 8.00 do 18.00 hodin, lístek pro dospělé stojí 20 Kč, pro děti, studenty a seniory 15 Kč.

Jak si zastrašit se strašidly v Plzni

Součástí plzeňského Historického víkendu je večerní strašidelný průvod městem, kde si můžete zastrašit i vy.

Historický víkend aneb Strašidla a mumraje plzeňské je tradiční akce, která se letos ponese v duchu oslav 720. výročí založení Plzně. Od 12. do 14. června historické centrum zaplaví rytíři, historické automobily i panovníci, kteří v minulosti město navštívili.

Těšit se můžete například na rekonstrukci atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a komentované prohlídky kostela sv. Bartoloměje a dalších budov v centru, pro děti jsou nachystány zábavné soutěže.



Strašidlům bude patřit sobotní večer, na svůj oblíbený „vejšlap“ ulicemi se vypraví ve 21.00 hodin. Vítán je každý, kdo chce strašit, hodit se bude lucernička nebo lampion!

Pohádkové putování

V Českém ráji během teplých jarních a letních nocí ze svých brlohů vylézají ježibaby, čarodějnice, loupežníci a jiní tajemní tvorové. Občas je můžete potkat i za bílého dne, například v sobotu 13. června odpoledne v okolí hradu Valdštejn při akci nazvané Strašidelný pohádkový les.

Na dvoukilometrové trase od vyhlídky Hlavatice až k hradu Valdštejn potkají děti nejrůznější pohádkové bytosti a budou plnit rozmanité úkoly. Kdo dojde až do cíle, může si z pohádkové truhly vyzvednout malý dárek. Vstupné je 50 Kč a straší se za jakéhokoliv počasí.

Podobné putování pohádkovým lesem si můžete užít také v sobotu 27. června odpoledne v zahradě zámku Zbiroh, kde na dvoukilometrové trase děti potkají vodníky, draky a rusalky.

Utržené sluchátko vás volá do Horšovského Týna

Adolf Born, grafik, ilustrátor a režisér animovaných filmů je spoluautorem známých Večerníčků o Machovi a Šebestové. Jeho obrázky můžete vidět od 16. června do 13. září na výstavě Kouzelný svět Adolfa Borna na zámku v Horšovském Týně.

Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin, prohlídka zámku stojí dospělé 90 Kč, děti, studenty a seniory 50 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 250 Kč. Výlet můžete zakončit procházkou po zámeckém parku, kde objevíte kaskádu rybníčků a několik romantických staveb.