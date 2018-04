Osm termálních koupališť zve ke koupání i na konci léta

Náš výběr má jediný háček: zatímco aquaparky mají otevřeno samozřejmě celý rok a do venkovních bazénů s vyhřívanou vodou se klidně můžete ponořit i v zimě, termální koupaliště – například Brná u Ústí nad Labem – zpravidla končí provoz v polovině září. Pamatujte na to, až budete vybírat místo, kam se vydáte.

Termální koupaliště v Brné

Když je voda v přírodních koupalištích už nepříjemně studená, pořád zbývají termální koupaliště.

Oblíbeným místem lidí z okolí Ústí nad Labem je už desítky let termální koupaliště v Brné na břehu Labe, na dohled od hradu Střekov. Najdete tu dva zrekonstruované padesátimetrové bazény, jeden dlouhý 63 metrů a dva dětské bazény, vesměs s průzračně čistou vodou, která sem proudí z termálních vrtů hlubokých až 327 metrů. Než nateče do bazénů, má teplotu 30 °C, ale mírně ji zchladí písková filtrace. Vstupné je 50 a 80 korun na den, děti do 120 centimetrů platí 10 Kč.

Termální koupaliště v Benešově nad Ploučnicí

Termální koupaliště v Benešově nad Ploučnicí sice na první pohled už něco pamatuje, beton je na mnoha místech popraskaný a dětských atrakcí je tu také poskrovnu, ale bonusem je kvalitní voda z termálního vrtu, která se každých 30 hodin kompletně vymění. Má téměř stálou teplotu 26 °C, nebývá tu přecpáno a jezdí se sem z Ústí nad Labem, Děčína, České Lípy i Nového Boru. Vstupné vás vyjde 50 a 25 korun, děti do 6 let neplatí nic. Po 18 hodině je vstupné 20 a 10 korun.

Termály Velké Losiny

Vnitřní i venkovní bazény Termálního parku ve Velkých Losinách napájí přírodní minerální voda.

Devatero termálních bazénů, čtyři typy saun, dva tobogány, divokou vodu a další atrakce objevíte v Termálním parku ve Velkých Losinách. Vnitřní i venkovní bazény jsou napájeny z přírodních minerálních zdrojů a mají teplotu vody okolo 33°C, ty pod širým nebem jsou v provozu až do října. Relaxační účinky termální vody si vychutnáte i v chladnějších dnech anebo až se vrátíte unavení z náročné túry po hřebenech Jeseníků. Vstupné na tři hodiny je 330 a 270 Kč.

Bazény v Karlově Studánce

Bazén s termální vodou teplou 32–34°C mají také v budově Letních lázní v Karlově Studánce. V termální vodě na vás čeká více možností; vedle hydroterapie je zde možné absolvovat termoterapii, fototerapii i inhalace v solné jeskyni, nechybí ani šíjové chrliče a různé masážní trysky, tepidarium a finská sauna. Návštěvu si naplánujte na odpoledne nebo večer, dopoledne bazény slouží klientům místních lázní. Vstupné na 140 minut je 250 a 130 Kč, děti do šesti let neplatí nic.

Wellness Horal v Beskydech

Termální vodou plní své bazény aquapark v Děčíně.

Termální bazény Wellness Horal jsou součástí Horalu, jednoho z nejmladších hotelů ve Velkých Karlovicích. Bazény se plní vodou z vlastního vrtu z hloubky 100 metrů, tato voda obsahuje řadu prospěšných minerálních látek. Před napuštěním se vyhřívá na teplotu termálních pramenů – plavecká část až na 28°C a relaxační na 33–36°C. Blahodárný vliv násobí použití soli, které tu denně spotřebují až 70 kilogramů. Vstup na dvě a půl hodiny stojí dospělé 290 Kč, za děti od jednoho do tří let zaplatíte symbolickou kačku a za děti do 13 let 150 Kč.

Aquaparky s termální vodou

V teplé termální vodě se vykoupete v Aqualandu Moravia na břehu Novomlýnských nádrží.

Termální vodu používá také několik aquaparků. Například v Aqualandu Moravia na břehu Novomlýnských nádrží se pro relaxační bazény a wellness procedury využívá voda s vysokým obsahem sirovodíku a minerálních látek z geotermálního vrtu Mušov, dosahující teploty až 46°C. Termální vodou plní své bazény rovněž Aquapark Děčín i Aquacentrum Teplice.