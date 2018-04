Osm míst a akcí, kde se setkáte se dřevem, řezbáři a dřevorubci

Hned pro začátek jeden tip pro rodiče s kreativními dětmi: rozjeďte se do Šťastné země v Radvánovicích u Turnova v Českém ráji. Od pondělí 17. srpna až do neděle 23. srpna tu můžete sledovat umění dřevosochařských mistrů a pro děti bude připravena malá tvůrčí dílna.

Dřevo ve Šťastné zemi

Program vyvrcholí v neděli 23. srpna veřejnou aukcí děl dřevo-sochařské dílny, kdy si některý z uměleckých artefaktů můžete koupit a odvézt domů. Ve Šťastné zemi slibují bohatý kulturní program pro děti i dospělé s koncertem, staročeskými řemeslnickými trhy a dalšími kratochvílemi. Dospělí zaplatí za vstupné 170 Kč, děti od 2 let do 15 let 130 Kč, děti do dvou let mají vstupné zdarma.

Do Volar na Slavnosti dřeva přijďte v dřevákách

Na Slavnostech dřeva ve Volarech se můžete zúčastnit každoročního pokusu o překonání rekordu v počtu návštěvníků, obutých v dřevěné obuvi.

Slavnosti dřeva ve Volarech připomínají dávnou historii šumavského města a tradice práce se dřevem. Na akci, která se pravidelně koná předposlední srpnový víkend, tedy 22. a 23. srpna, předvádí své umění několik desítek řemeslníků, koná se jarmark, ochutnáte řadu dobrot a hlavně můžete být svědky každoročního pokusu o rekord v počtu účastníků slavností, obutých v dřevěné obuvi.

V programu se tento bod poprvé objevil v roce 1998, rekordní účast 263 „odřevákovaných“ lidí byla zaznamenána v roce 2010 – mezitím se ovšem po Volarech v dřevákách prošel jeden pes, Velorex a kobyla Rozárka. Letošního pokusu o překonání rekordu se můžete účastnit i vy – stačí si v některém ze stánků koupit pěkné stylové dřeváky.

Dačická řežba a další řezbářská sympozia

Koncem srpna se na Palackého náměstí v Dačicích koná řezbářské sympozium Dačická řežba.

Od pondělí 17. srpna do soboty 22. srpna hostí město Dačice řezbářské sympozium Dačická řežba. V Kancnýřově sadě na Palackého náměstí uvidíte řezbáře, vytvářející svá díla na volné téma, opracovávání dřeva na soustruhu, kovářskou dílnu a práci s odlévaným mramorem a šamotovou hlínou. Letní podvečery během sympozia zpříjemní koncerty, v pátek 21. srpna večer proběhne dražba sochařských prací z předchozích ročníků a v sobotu 22. srpna odpoledne budou dřevěné sochy předány městu, aby ozdobily nejrůznější zákoutí a prostranství.

Zajímají vás další dřevařské akce, při nichž budete moci sledovat práci uměleckých řezbářů a dřevosochařů a obdivovat postupně se rodící díla? Pak vás portál Kudy z nudy zve na přelomu srpna a září na řezbářský memoriál Aloise Petruse do Svitav a na začátku září na řezbářské sympozium v Doksech.

Pradědova zahradní galerie v Jiříkově

Na Slavnostech dřeva ve Volarech se můžete zúčastnit každoročního pokusu o překonání rekordu v počtu návštěvníků, obutých v dřevěné obuvi.

Jak vypadá místo, kde se dřevem pracuje řezbář Jiří Halouzka? V Pradědově zahradní galerii v Jiříkově, jen pár kilometrů od hradu Sovince, uvidíte stovky dřevěných soch a dřevěných dětských atrakcí. Největší sochou je plastika vládce jesenických hor Praděda, který se jako největší česká socha dostal dokonce na stránky Guinnessovy knihy rekordů. Rekordmanem je i největší vyřezávaný betlém na světě, v němž stále přibývají nové postavy.

Festival dřeva v Ústí nad Labem

Dřevo ve všech jeho podobách poznáte na Festivalu dřeva v Ústí nad Labem. Největší – a zároveň jediný – závod sportovních dřevorubců v severních Čechách proběhne v sobotu 26. září odpoledne v letním kině, klání mužů s motorovými pilami doprovodí jarmark řemesel, zvěřinové hody a zábavný program s atrakcemi a soutěžemi pro děti, zaměřený na lesní pedagogiku. Vstup na akci je zdarma.

Za hračkami do muzea

Výrobu dřevěných hraček uvidíte v Jizerských horách, v muzeu výroby hraček v Jiřetíně pod Bukovou. Přibližně hodinová interaktivní exkurze vás provede výrobou s více než stoletou tradicí, kde si prohlédnete historické stroje, dobové hračky i současnou výrobu. Vzhledem k délce prohlídky, rušnému prostředí a prašnosti majitelé nedoporučují prohlídky dětem mladším než čtyři roky. Dospělí zaplatí za vstupenku 90 Kč, děti do 18 let 70 Kč a senioři od 63 let 80 Kč.

Po exkurzi si v podnikové prodejně můžete kromě hotových výrobků koupit také sáček s různými dílky a v kreativních dílnách, kde jsou k dispozici veškeré potřebné pracovní pomůcky a materiál, si vyrobit vlastní hračku. Tvořit mohou samozřejmě jak děti, tak jejich doprovod.