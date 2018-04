Osm akcí v září: porcelán, sýry, dýně, delikatesy, burčák a burgery

K přehlídce šesti gastronomických akcí proto přidáme dvě pozvánky na slavnosti, které se točí právě kolem nádobí: Podzimní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně a Podzimní porcelánové slavnosti v Karlových Varech. Obě se konají o víkendu 10. a 11. září a platit budete samozřejmě jen za to, co si koupíte. Jinými slovy: vstupné je zdarma!

Hrnčířské trhy v Berouně

V Berouně se Hrnčířské trhy pořádají dvakrát do roka, v květnu a v září. Repliky tradiční berounské keramiky i širokou nabídku výrobků různých technik od hrnčířů z celé republiky i zahraničí si můžete koupit o víkendu 10. a 11. září, v sobotu od 7 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin.

Jubilejní 20. ročník Podzimních hrnčířských trhů se ponese ve znamení porcelánu a o porcelánu bude také výstava v Muzeu berounské keramiky. K ochutnání budou vína, burčák i pivo, selátko, buřty, klobásky, moravské uzené i makrobiotické dobroty, koláče, bábovky či dortíky a šťávy z čerstvého ovoce a zeleniny.

Podzimní porcelánové slavnosti v Karlových Varech

Výstava Prostřené stoly v Grandhotelu Pupp je tradiční součástí karlovarských Podzimních porcelánových slavností.

Na začátku září je nejvyšší čas pozvat vás na Podzimní porcelánové slavnosti, které na prostranství před Grandhotelem Pupp v Karlových Varech od pátku 9. do neděle 11. září pořádá porcelánka Thun 1794 ve spolupráci s Grandhotelem.

V několika desítkách stánků koupíte porcelán a sklo za mimořádně výhodné ceny, v Porcelánové školičce si děti mohou vyrobit vlastní hrneček, který si po vypálení odnesou domů na památku. Jedním z hlavních lákadel je výstava Prostřené stoly v slavnostním sále Grandhotelu Pupp, kde porcelánka Thun 1794, sklárna Moser a společnost Dahlia společně představí své současné výrobky, tedy porcelán, sklo i dekorace. V pátek je otevřeno od 10 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 10 do 15 hodin.

Burgerfest v Praze

Na Burgerfest, největší burgerový festival v Evropě, jsme vás zvali již minulý týden, ale pro vás, kteří milujete pravou americkou kuchyni, pro jistotu pozvání ještě zopakujeme. Festival se koná o víkendu 10. a 11. září pod záštitou americké ambasády a městské části Praha 7 na holešovickém Výstavišti a své kuchařské umění předvede řada restaurací.

Těšit se můžete i na soutěže, oslavu 150. narozenin Jack Daniel’s Distillery, nejstarší palírny v USA, výstavu motocyklů Harley Davidson a bohatý program pro děti. V sobotu je otevřeno od 10 do 22 hodin, v neděli od 10 do 20 hodin, vstupné je 100 Kč a děti do 120 cm mají vstup zdarma.

Festival delikátních chutí v Praze

Burgery vás nelákají? Tak vyzkoušejte třeba ústřice a mušle, pastrami, sýry, salámy a klobásky z Tyrolska, nakládanou zeleninu, chilli pochoutky, čokoládu, karamel, palačinky, francouzské quiche, mošty, cider, domácí limonádu, kávu, vína, pivo nebo vynikající dezerty.

Tohle všechno nabídne Festival delikátních chutí v sobotu 10. září na Novoměstské radnici v Praze. Rada od organizátorů? Ochutnejte od všeho trochu a seznamte se s novými kombinacemi chutí, které pak u vás na talíři budou jako doma. Otevřeno je od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma.

Dýňobraní ve Valticích a v Jablonci nad Nisou

Jablonecké Dyňobraní je malou připomínku voňavých a pestrých podzimních plodů a pozvánkou na akce, které nás teprve čekají.

Domy vína nejsou obyčejné vinotéky, ale velké specializované obchody s vínem, které Vinařství Lednice Annovino zřídilo v Jablonci nad Nisou, v Liberci a v Mladé Boleslavi. Zatímco na jižní Moravě ve Valticích v areálu Valtického podzemí proběhne Dýňobraní již v pátek a sobotu 9. a 10. září, v Jablonci nad Nisou chystají Dýňobraní, svátek dětí, dýní a strašidel, na pátek a sobotu 16. a 17. září. Přehlídku stovek vyřezávaných dýní od dětí ze základních a mateřských škol z Jablonce a okolí doplní ochutnávky chlazených odrůdových burčáků, dýňová diskotéka, prodej a vyřezávání dýní přímo na místě a dýňová zábava, zakončená ohňostrojem.

Na sýry a burčák do Mikulova a do Znojma

V Mikulově se v září budou ochutnávat kromě vín i sýry.

Na jižní Moravě ještě chvilku zůstaneme, ale tentokrát vás pozveme na víkend 17. a 18. září do Mikulova. Koná se tam totiž již čtvrtý ročník Festivalu tradičních sýrů Čech, Moravy a Slovenska a Národní sýrařské soutěže malých a regionálních výrobců sýrů.

V sýrové tržnici ochutnáte kravské, kozí i ovčí sýry od dvacítky malých sýrařů z celé republiky, uzeniny z vepřů plemene Mangalica, biomošty, místní dobroty a skvělé mikulovské pivo Mamut i mikulovská vína. Kolem jídla se točí rovněž dětský program, letos rozšířený o sýrařské dílničky a pečení chleba v hliněné peci.

Na přelomu září a října se ve Znojmě opět chystá burčákový festival Burčákfest.

A konečně osmá akce pro vás, kdo milujete burčák: po roce se opět v areálu Louckého kláštera ve Znojmě chystá burčákový festival Burčákfest. Co tu v pátek 30. září a v sobotu 1. října zažijete, uvidíte a ochutnáte? Několik druhů dobrého burčáku a kvalitní vína ze Znovínu, šlapání hroznů bosýma dívčíma nohama a fůru gastronomických lahůdek. Hrát vám k tomu bude například XINDL X a cimbálová muzika Antonína Stehlíka.