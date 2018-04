Osm akcí pro děti: bitvy, středověk, pohádky, zoo a kocour Mikeš

Někde vám budou stačit hodina či dvě, ale jinde nachystali tak bohatý program, že se rádi zdržíte celý den. Kde? Třeba na festivalu Táborská setkání anebo při historické a vojenské akci Olmutz 1813 v Olomouci.

Hrrr na ně! Aneb husité opět v Táboře

Už dvacáté páté narozeniny letos slaví festival Táborská setkání, při němž se historické centrum Tábora s několika náměstími, křivolakými uličkami i parky za hradbami na tři dny vrací do první poloviny 15. století, kdy městu vládl husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Slavnostní zahájení se chystá v pátek 16. září v 19 hodin na Žižkově náměstí a můžete se připojit k letošnímu pokusu o rekord, kdy by co nejvíc lidí mělo zpívat husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci. Na stejný večer se chystá také pochodňový průvod, videomapping a noční středověké tržiště. Po celé tři dny až do neděle 18. září se do programu se zapojí také zážitkový skanzen Housův mlýn s originální filmovou zbrojnicí a neméně originální středověkou žranicí v Husitské krčmě, programy pro děti chystá Husitské muzeum, Divadlo Oskara Nedbala, Zoologická zahrada Tábor-Větrovy a další místa. Vstupenky na akci stojí všechny od 13 do 59 let 180 Kč, pro seniory nad 60 let 90 Kč.

Bitva o Olomouc a moderní věda

Ohňostroj na Táborských setkáních letos nebude v centru města, ale v sobotu večer na nábřeží Jordánu.

O dvě stě let zpět do dob napoleonských válek se vrátíte v sobotu 17. září v Olomouci při vojensko-historickém festivalu Olmutz 1813. Největší akce tohoto druhu na střední Moravě se odehrává v areálu Korunní pevnůstky, která byla součástí původního bastionového opevnění města. Co vás čeká? Třeba výcvik pěchoty a dělostřelectva, pochod centrem, seznámení se životem vojáků na válečném tažení i dobovou lékařskou péčí. Bitevní ukázka v 15 hodin připomene 210. výročí obléhání pevnosti Magdeburg, která jako jedna z posledních pruských pevností odolávala francouzské přesile, tečkou za celodenním programem bude ohňostroj. Vstup na akci je zdarma, navíc můžete výlet spojit s prohlídkou interaktivního muzea vědy Pevnost poznání, o víkendu tu je otevřeno do 18 hodin.

Po Pražském hradě za Karlem IV.

Víkend na Pražském hradě nabídne ukázky tradičních řemesel, výtvarnou dílničku i zkoušení historické zbroje.

Stálou expozici Příběh Pražského hradu v autentických prostorách gotického patra Starého královského paláce na Pražském hradě už možná znáte, ale víte také, že kromě dalších programů pořádá dětské víkendy? Ten nejbližší pod názvem Na dvoře královském se koná v sobotu a v neděli 17. a 18. září a umožní rodinám s dětmi nejenom lépe poznat areál hradu, ale také se seznámit s životem na dvoře českého krále Karla IV. Na nádvořích a v zahradách bude připraveno šest zajímavých úkolů, start a cíl najdete na severním palácovém dvorku před vchodem do stálé expozice. Před Starým královským palácem navíc můžete navštívit různá rukodělná a zábavná zastavení: ukázky tradičních řemesel, výtvarnou dílničku či velmi oblíbené zkoušení historické zbroje.

Na Chvalský zámek v noci i ve dne

Na Pražském hradě se děti vyřádí ve dne, jinde ale připravili programy na večer a na noc – třeba na Chvalském zámku v Praze, kde si v sobotu 17. září můžete společně s dětmi projít pohádkovou stezku zámkem osvětleným svíčkamia zároveň si prohlédnout novou výstavu Ze Studia Kamarád do Krajiny pana Pipa. Akce je vhodná pro děti od 2 do 11 let, přijít můžete kdykoli mezi šestou a půl devátou večer a rezervace tentokrát není nutná. Vstupné pro děti od dvou do 15 let je 80 Kč, dospělí zaplatí 120 Kč a rodinné vstupné vás vyjde na 290 Kč.

Hned následující den se na Chvalském zámku pořádá oblíbená Svatoludmilská pouť; od 10 do 18 hodin vás čekají kolotoče, atrakce, stánky s občerstvením a bohatý doprovodný program, který vyvrcholí koncertem Michala Prokopa na nádvoří. Vstup na pouť a divadélko na zámku je zdarma, na výstavu a koncert se platí vstupné.

Výlet do zoologických zahrad a nové originální zvíře

V neděli 18. září se můžete připojit k tvůrcům nového přírůstku do originální zoologické zahrady Kovozoo ve Starém Městě.

Už jste dlouho nebyli s dětmi v zoo? Vydejte se třeba do zoologické zahrady v Plzni, kde na víkend 17. a 18. září nachystali Festival dobových řemesel a činností k užitku i potěše. Koná se na statku Lüftnerka, kde se jako mávnutím kouzelného proutku přenesete do minulosti a zjistíte, jak se ručně stlouká máslo, dere peří, svazují peroutky, pere v neckách a na valše nebo naklepávají kosy a srpy. Řadu činností si navíc sami vyzkoušíte na vlastní pěst! Vstupné je 140 Kč, snížené 100 Kč a rodinné 450 Kč.

Máte to do západních Čech trochu z ruky? Pak vás pozveme naSlovácko, do originální zoologické zahrady Kovozoo v areálu firmy REC Group ve Starém Městě. K několika desítkám zvířat ze starého šrotu přibývají každý rok další a právě v neděli 18. září se z kovových odpadů budou líhnout nové exponáty. Akce trvá od 10 do 16 hodin, vstupné je 60 Kč a děti do tří let mají vstup zdarma.

Projděte se s kocourkem Mikešem Ladovým krajem

Ve Chvalském zámku připravili výstavu, s níž navštívíte Studio Kamarád a fantazijní krajiny Stanislava Holého.

V sobotu 17. září se můžete vydat na turistický pochod Po stopách kocoura Mikeše pohádkovým Ladovým krajem. Začíná se od 8 do 11 hodin v Turistickém informačním centru v Mnichovicích a cíl je tamtéž do 19 hodin, každé dítě dostane na startu malé překvapení a každý pejsek pamlsek. Trasy si můžete vybrat podle fyzičky, počasí i nálady; nejkratší Mikešova devítikilometrová vede z Mnichovic do Hrusic a zpět, o kousek delší Bobešova osmnáctka míří až do Ondřejova a Pašíkova pětadvacítka vás protáhne přes Zlenice. Nejdelší je Hastrmanova trasa, kdy ujdete asi 32 kilometrů. Využijte také volný vstup do Památníku J. Lady v Hrusicích a na výstavu modelů Antonína Jedličky na Obecním úřadě v Hrusicích, ve hvězdárně v Ondřejověmůžete v průběhu celého dne zdarma navštívit muzeum i hvězdárnu.