Oslo: výkladní skříň Norska

Procházka po Oslu



Muzeum Edvarda Muncha MUZEUM EDVARDA MUNCHA

Jeden z nejznámějších Norů, Edvard Munch, má v Oslu své muzeum, které nabízí rozsáhlou expozici jeho nejvýznamnějších děl. Proslulý symbol expresionistického malířství "Křik" však visí v Národní galerii. Působivý je také dokument, který se pravidelně promítá pro návštěvníky. Dokládá umělcovy životní kotrmelce, které vysvětlují i Munchovu zálibu v ponurých scénách.







Muzeum Vikingů MUZEUM VIKINGŮ

Před tisíci lety se psaly asi nejslavnější dějiny Norů. Vikingové tehdy pořádali výpady po severní Evropě, směrem přes Atlantik až do Severní Ameriky. Vikingové prosluli svým odhodláním a neohrožeností, která děsila okolní Evropany. Muzeum vystavuje dokonalé vikinské lodě, které se užívaly jako hroby.









Oslo je více les než město VÍCE LES NEŽ MĚSTO

Oslo je zelené město. 55 procent jeho plochy tvoří les, který mnohým obyvatelům města doslova končí u domovních dveří. Nabízí bezpočet možností pro sportovní aktivity lyžařů, cyklistů či milovníků pěších túr.







Vigelandův park VIGELANDŮV PARK

Tento park plný soch je poznávacím znamením Osla a jeho autorem je Gustav Vigeland narozený v druhé polovině 19. století. Nejznámější je Most se sochami. Nahé bronzové figury znázorňují dramatické i poklidné scény z denního života. Na kopci uprostřed parku stojí sloup, na jehož povrchu jsou vytesána lidská těla, jak postupně stárnou od dětského věku až do smrti.







Pevnost Akerhus PEVNOST AKERHUS

Připomínka středověku - pevnost Akerhus - ční na skalním ostrohu nad Oslofjordem. Procházka po uličkách vydlážděných kameny podél hradeb nabízí kouzelný pohled na lodě kotvící v zálivu Oslofjord. Atmosféru dokreslují barevně vystrojené stráže střežící hlavní vchod. Sály uvnitř hradu slouží jako vládní reprezentační místnosti.





MŮŽE SE HODIT

Co byste měli vědět

Oslo je drahé. Proto asi "nejlacinější" způsob dopravy je zakoupení Oslo Passu. Kromě městské dopravy vás dostane do muzeí, garantuje bezplatné parkování, slevy na pronájem auta či půjčení bruslí a jiného vybavení. Jeden lístek platí čtyřiadvacet hodin a stojí 180 norských korun (cca 750 Kč).