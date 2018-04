Oslavy příchodu roku 2000 ve světě budou maratonem tisíciletí

* Silvestrovské slavnosti a maraton tisíciletí. Zároveň se budou konat oslavy při příležitosti předání průplavu Panamě z rukou USA.* Cuzco: Na Silvestra "svátek měsíce" (Killa Raymi) ve staré indiánské pevnosti Sacsayhuamán.* Lima: Před archeologickým nalezištěm v Pachacamacu je při silvestrovských oslavách očekáváno na 700 000 lidí.* Washington: Na prostranství před Kongresem (Mall) se při "slavnosti tisíciletí" 31. prosince očekává návštěva na 600 000 lidí včetně manželů Clintonových. Na představení supermoderních technických dovedností vystoupí stovky známých umělců včetně například krále blues B. B. Kinga, zpěvačky Arethy Franklinové či rock'n'rollové hvězdy Chucka Berryho. Zahraje symfonický orchestr pod taktovkou Johna Williamse a režisér Steven Spielberg uvede film o zásadních událostech století.* New York: Přes milion lidí má přijít na odbíjení posledních minut roku na Times Square.* Las Vegas: Koncert Eltona Johna a Tiny Turnerové 31. prosince v kasinu Caesarova paláce. O den později koncert Barbry Streisandové.* Peking: "Nové" století bude přivítáno gigantickým bronzovým zvonem, který bude s výškou 6,8 metru, šířkou 3,38 metru a hmotností 50 tun největším na světě. Slavnost bude přenášena přímým přenosem v televizi. Od Silvestra do 1. ledna se budou konat též slavnosti "oltáře století".* Charbin - Silvestrovský festival "ledu a sněhu".* Ve slavné hrobce Tádž Mahal veliká silvestrovská slavnost.* Stát Madhjapradéš (střední Indie): Oslavy "noci tisíciletí" v komplexech erotických chrámů ve městě Khadžuráho.* Angkor Vat: Od 31. prosince do 2. ledna v tamním chrámu za přítomnosti krále Sihanuka představení velkých etap vlády Khmerů v Kambodži.* Kuching: Na 40 000 křesťanů ve státě Saravak bude slavit příchod nového roku 2000.* Sydney: Největší ohňostroj na světě slibují na Silvestra pořadatelé z tamního přístavu. Bude přenášen v přímém televizním přenosu po celém světě.* Christchurch: O silvestrovské půlnoci začne první golfový turnaj roku 2000.* Gisborne: První východ slunce roku 2000 má zde čekat na 180 000 lidí, kterým bude zpívat David Bowie.* Wellington: Na Silvestra bude na sto let "zapečetěna" patnáctimetrová pyramida Time Vault Memorial, která obsahuje tisíce pouzder s pozdravy od různých škol, přes některé části novozélandského dědictví až po individuální vzkazy (cena jednoho pouzdra ve velikosti kufru: 1000 eur).* Ostrov Pitt (souostroví Chatham): Zpěv dětí na vrcholu hory Hakepa na ostrově asi s 50 obyvateli ohlásí příchod 1. ledna 2000 ve 4.49 h místního času (31. prosince 1999, 16.04 GMT). Rozbřesku bude předcházet silvestrovská slavnost, na které vystoupí i Morioriové, původní obyvatelé souostroví.* Od 29. prosince do 4. ledna folklorní slavnosti na ostrově, který má být prvním státem světa, jenž oslaví rok 2000.