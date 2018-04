Oslavy příchodu magického roku 2000 proběhnou v Evropě mohutně a pestře

FRANCIE* Paříž: Před půlnocí 31. prosince velká show a odpočítávání posledních okamžiků roku pod Eiffelovou věží. O půlnoci se začne na třídě Champs Élysées otáčet 11 velkých kol, které představují »Bránu roku 2000«. Stejný den večer na Champs Élysées vystoupí na velkém koncertě francouzská rocková legenda Johnny Hallyday.* Lyon: Na Silvestra hudební svátek na centrálním náměstí.* Alpy: Ohňostroje na mnoha skokanských můstcích.Hudební, gastronomické i módní oslavy se budou konat v hlavních chorvatských městech v rámci festivalu Deset měst, deset století, při kterých bude představena historie země.V bazilice sv. Petra se 24. prosince bude konat půlnoční mše a papež má trojitým poklepem otevřít Svatou bránu Petrského dómu. O den později se otevřou svaté brány bazilik San Giovanni in Laterano a Santa Maria Maggiore a papež pronese požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu). Na Silvestra v chrámu sv. Petra bude tradiční Te Deum a o půlnoci pronese papež znovu požehnání Urbi et Orbi.* Amsterodam: Při silvestrovském »svátku milénia« vystoupí na hlavním náměstí Dam mimo jiné sbor 2000 dětí a orchestr zahraje »skladbu tisíciletí«, zatímco na velkých televizních obrazovkách budou představeny nejdůležitější události století.* Varšava: Od 28. prosince do 1. ledna tradiční setkání evropské mládeže křesťanského společenství z Taizé.* Wroclaw: Maškarní bál 31. prosince na hlavním náměstí.* Lisabon: »Magická noc« z 31. prosince na 1. ledna u řeky Tejo; ohňostroje, vystoupení tanečníků a hudebníků z Portugalska, Brazílie či Afriky.* Atény: Na Silvestra lidový svátek u Akropole. - Mys Sunion (jihovýchodně od Atén): Shromáždění 1. ledna nedaleko zbytků chrámu boha Poseidona při příležitosti »prvního svítání v novém tisíciletí«.* Bratislava: V e staré části města koncert populární hudby včetně laserové show či ohňostrojů.* Madrid: Mnoho lidí je očekáváno na náměstí Puerta del Sol ve staré části města při odbíjení půlnoci.Na 5200 zvonů v kostelech po celé Británii bude najednou vyzvánět poledne 1. ledna 2000. Již bylo vybráno přes 35 000 zvoníků.* Londýn: Na Silvestra má královna Alžběta slavnostně otevřít Dóm tisíciletí ve čtvrti Greenwich. O půlnoci bude vypáleno 2000 symbolických salv z kanonů. Na třídě Mall před Buckinghamským palácem se bude poprvé od Silvestra do 2. ledna konat pouť.* Greenwich: V Královské observatoři vypukne 31. prosince koncert rockové i vážné hudby za účasti například skupin Eurythmics, Simply Red či Londýnského symfonického orchestru.