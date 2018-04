Oslavy nového roku 2000 připravuje celý svět

Kapské Město: Na známé Stolové hoře nad městem je 31. prosince očekáváno na 200 000 lidí při námořnických slavnostech a laserové show.- Ostrov Robben (u Kapského Města): Prezident Thabo Mbeki a jeho předchůdce Nelson Mandela se na Silvestra zúčastní slavnosti na ostrově, kde Mandela strávil 18 let ve vězení.* KONGO - Kinshasa: Na Silvestra volba Miss tisíciletí a lampionový průvod jako symbol národní jednoty,který skončí na náměstí Usmíření.* NIGÉRIE - Abuja: Při otevření obřího dómu se 31. prosince bude konat slavnostní přehlídka a koncert s folklorními tanci.- Kano (sever země): Velká jezdecká přehlídka, při které se na slavnostně ozdobených koních představí v okázalých róbách místní, převážně muslimská smetánka.* IZRAEL/PALESTINA Betlém: V Kristově rodišti se 31. prosince bude konat show palestinských tanečnic,speciální vizuální představení, vystoupí dětský sbor a bude vypuštěno 2000 holubic,což má být poselství míru, štěstí a radosti. Pokračování až do ranních hodin roku 2000 vyplní koncert.* EGYPT - Káhira: Na Silvestra gigantická show francouzského skladatele JeanaMichela Jarreho. Elektronická opera o faraonech »Dvanáct snů slunce« bude doplněna laserovým představením na pyramidách a soudobými i tradičními tanci v poušti.* ARGENTINA - Andy: Několik desítek lidí chce na Silvestra vylézt na nejvyšší horu Jižní Ameriky Aconcaguu (6962 m).- Ushuaia (Ohňová země): O silvestrovské půlnoci vystoupí v nejjižnějším městě na světě symfonický orchestr a balet.- Buenos Aires: Slavnosti včetně ohňostrojů. Od 30. prosince do 1. ledna budou za mír v roce 2000 manifestovat Matky z Květnového náměstí, které od roku 1977 bojují proti represím a nezákonnostem bývalé vojenské diktatury. Na Silvestra se bude z reproduktorů na všech hlavních náměstích města ozývat nová symfonie »Vášeň« hvězdy argentinského rocku Charlyho Garcíi.* BRAZÍLIE - Rio de Janeiro: Na čtyři miliony osob mají dorazit na silvestrovský ohňostroj na slavných plážích města Copacabana, Ipanema a Barra.* CHILE - Santiago de Chile: Uprostřed města na Silvestra velká přehlídka s ohňostroji.- Valparaíso: Slavnost moře, při které bude nový rok přivítán zvukem sirén ze tří obrovských lodí v přístavu.* MEXIKO - Mexiko: Na náměstí Ústavy se bude na Silvestra konat velká lidová slavnost.