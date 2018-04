Oslavy erotickcýh chrámů v Khadžuráhu

Jejich vrcholem bude "noc tisíciletí" na přelomu let 1999 a 2000. Chrámy byly postaveny v 10. a 11.století králi z mocné dynastie Čandélů. Jejich jemná sochařská výzdoba zachycuje všechny stránky lidského života. Proslulost jim ale zajistilo především zobrazení nejrůznějších milostných her.

Vzhledem k tomu, že Khadžuráho leží v odlehlé oblasti státu Madhjapradéš, byly chrámové komplexy pro turistiku fakticky objeveny teprve v roce 1966, kdy tady byl postaven první hotel a zavedena první letecká linka. Dnes si chrámy prohlíží v průměru 650 lidí denně a Khadžuráho, které má nyní asi 10.000 obyvatel, žije v podstatě výhradně z turistiky.

Chrámy patří mezi 16 indických památek, které jsou zařazeny do seznamu světového kulturního dědictví, UNESCO.



JAK SE TAM DOSTAT:

Navštívit Khadžuráho může být trochu oříšek, leží totiž opravdu na cestě odnikud nikam. Nejsnadněji lze chrámového komplexu dosáhnout letecky. Denně létá letadlo na trase Dillí - Ágra - Khadžuráho - Varanásí, která je snad nejpopulárnější turistickou linkou v Indii. Autobusem se do Khadžuráha lze nejlépe dostat z Ágry, cesta trvá asi dvanáct hodin. Nejbližším městem je Džánsí na hlavním železničním tahu mezi Dillí a Bombají, odkud jezdí řada místních autobusů.