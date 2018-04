Oslavte výročí Vincenze Priessnitze v „jeho“ lázních

Vincenc Priessnitz se narodil v říjnu 1799 a zemřel 28. listopadu 1851. Místa narození i úmrtí jsou shodná: Gräfenberk u Frývaldova. Změnilo se tu úplně všechno: někdejší Gräfenberk známe jako Lázně Jeseník, z Frývadlova se stal Jeseník a z prostého venkovského mladíka a lidového léčitele vyrostl zakladatel moderní vodoléčby. Kam by vás asi tak vzal na výlet, kdybyste se za ním vypravili?

Vodoléčba u Priessnitze

Když v roce 1822 Priessnitz přestavěl rodný dům na vodoléčebný ústav, založil tak první vodoléčebné lázně na světě. Stačilo pár let a z chudé horské osady se stalo místo, kam na lázeňské pobyty jezdila ta nejvznešenější klientela včetně velkovévodů, knížat a králů.

Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku jsou jedny z nejznámějších a nejnavštěvovanějších lázní na Moravě.

Při pobytech v Lázních Jeseník na dávnou historii narazíte na každém kroku; po Vincenzi Priessnitzovi je pojmenováno hlavní sanatorium, jeho jméno nese i naučná stezka a venkovní fitpark. Když se vydáte na procházku po kolonádě – která na rozdíl od jiných lázní není zastřešená, ale ryze přírodní a měří přibližně jeden a půl kilometru – ve svahu nad ní objevíte Priessnitzovu hrobku. Několikrát ročně tu bývá otevřeno pro veřejnost.

Dýchejte zhluboka

Proč? Protože mikroklima Lázní Jeseník je jedinečné a kdyby se léčivé účinky daly stěsnat do grafů a statistik (ne že by takové pokusy neexistovaly!), předčily by malé horské lázně řadu větších a známějších lázeňských měst.

Možná budete mít štěstí a na Praděd uvidíte přímo z okna svého pokoje.

A právě v tom je ten vtip: tady nejste ve městě, ale uprostřed malebné přírody Rychlebských hor a Jeseníků na svazích Studničního vrchu, odkud je nejbližší průmyslový závod pořádně daleko. Báječným místem je také bylinkové inhalatorium s upravenými záhony a lavičkami, které najdete přímo pod lázeňskou promenádou.

Koupejte se

V lázních samozřejmě najdete krytý bazén, ale nad tím by Vincenz Priessnitz nejspíš zalomil rukama a zhýčkané lázeňské hosty by z teplé vířivky vyhnal ven, do přírody.

Balneopark v Lázních Jeseník vyhrál v anketě Park desetiletí cenu veřejnosti.

Nejlépe do přírodního balneoparku, který se rozprostírá ve svahu přímo nad lázeňským areálem; najdete tu bazény a kádě pro koupele rukou i nohou, procházka horským potokem po oblázcích a kamenech se postará o skvělou akupresuru, nechybí ani přírodní sprcha, lavičky a terasy pro odpočinek či cvičení. Vyznavače Priessnitzových metod tu můžete potkat celý rok včetně zimy – budete mít odvahu a chuť se k nim připojit?

Choďte a pijte

Priessnitzovy léčebné lázně nabízejí celou škálu relaxačně ozdravných pobytů, pokaždé vám však lékaři doporučí procházky po okolí. Při pohledu na mapu zjistíte, že kolem lázní objevíte bezmála stovku pramenů; u některých jsou altány a pomníky, jiné jen tiše probublávají ztracené v lesním šeru.

Nejhezčí výhled na lázně se otvírá ze svahů Studničního vrchu.

K některým vedou naučné stezky a upravené vycházkové chodníčky, jiné musíte hledat, ale o to může být váš lázeňský pobyt zajímavější a pestřejší. Procházky můžete podniknout i do vzdálenějších míst. Rozhledna Zlatý chlum je bohužel mimo sezonu nepřístupná, ale můžete se vydat třeba na Rejvíz a k tamním slavným Mechovým jezírkům, na Šerák nebo na Praděd.

...a odpočívejte, třeba se stavebnicí LEGO

Není to tak dlouho, co se po rekonstrukci na začátku promenády otevřela kavárna Sofie – mimochodem jako většina míst v lázních s nádhernými výhledy do okolí. Již více než rok objevíte přímo v budově kavárny ráj pro všechny dětské pacienty a další malé návštěvníky lázní, Muzeum kostek s obřím LEGO modelem Sanatoria Priessnitz. Tady je otevřeno denně bez ohledu na počasí a nechybí ani herna a malý obchod.