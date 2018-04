Oslavte výročí 50 let od založení Beatles na festivalu Johna Lennona

Na podzim letošního roku se v Liverpoolu uskuteční dvouměsíční multikulturní festival Sezóna Johna Lennona. Koná se na počest výročí sedmdesáti let od narození a třiceti let od smrti této hudební ikony.

Festival plný hudby, filmu, poezie a umění ve všech jeho podobách začne 9. října, v den narození Johna Lennona a symbolicky skončí 9. prosince, den po výročí jeho nešťastné smrti. V jeho průběhu bude odhalen památník Johna Lennona, který městu Liverpoolu a muzeu Beatles Story věnuje americká asociace Global Peace Initiative.

Kulatá výročí slaví i skupina Beatles. Fanoušci na celém světě jistě vědí, že je to přesně 50 let od vzniku nejslavnější britské popové kapely a 40 let od jejich rozpadu. Proto britská centrála cestovního ruchu VisitBritain a muzeum Beatles Story podpořili výstavu Beatlemánie! v Praze.

Opravdovou lahůdku připravilo VisitBritain pro ty, co vyrazí do Británie s cestovními kancelářemi Fischer a Firo Tour.

Klienti těchto cestovních kanceláří budou zařazeni do slosování o VIP vstupenky na koncert Peta Besta. Pátý brouk, původní bubeník kapely Beatles a tehdejší miláček dámské části publika dorazí do Prahy 30. června.

Spolu se svou současnou kapelou odehraje jediný koncert v prostorách Českého muzea hudby. Pro další informace navštivte www.beatlesstory.com a www.visitbritain.cz.