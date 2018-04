Oslavte ve Veltrusech tradiční dožínky v netradičním hávu

Dožínky hraběte Chotka jsou jednou z největších a nejoblíbenějších slavností zámku Veltrusy ve středních Čechách. Tradiční slavnost však každoročně dostává neobvyklou formu.



Návštěvníci tu totiž nejsou jen pasivními pozorovateli. Naopak si 9. srpna od 10 hodin mohou vyzkoušet veškeré úkony spojené se sklizní a zpracováním obilí: nejprve obilí posečou a vymlátí. Ze sklizených zrn potom umelou mouku a z ní si upečou na kamnech vlastní placky.



Posilnění chutnými plackami si mohou diváci vychutnat doprovodný program, jehož součástí je divadelní představení Pejsek a kočička, či vystoupení Kralupských žesťových sólistů, které se uskuteční v půl čtvrté odpoledne.



Pro pivaře mají pořadatelé nachystanou lákavou novinku – ochutnávku piva ze čtyř menších pivovarů. Děti si zase přijdou na své při tvoření v pracovních dílnách. Letos se oslavy úrodného léta konají 9. srpna od 10 do 17 hodin.



Prohlédněte si veltruský zámecký park ze sedla bicyklu

Zámecký areál Veltrusy však stojí za návštěvu i mimo dožínkové slavnosti. Ačkoliv vrcholně barokní zámek prochází rozsáhlou rekonstrukcí, stále má návštěvníkům co nabídnout.



Venkovní okruh s názvem Malá výprava do velké historie zámeckého areálu vám představí dějiny Veltrus i jejich současnost. Řeč bude o rodu Chotků, kteří zámek vystavěli v 17. století a jeho vlastníky byli do druhé světové války. Zámek potom sloužil jako sídlo německého wehrmachtu a následně i Rudé armády. Součástí prohlídky je také návštěva místních skleníků s dodnes funkčním kanálovým vytápěním.

Neobvyklým způsobem můžou návštěvníci poznávat místní rozsáhlý krajinářský park. Osmikilometrovou prohlídku s průvodcem je možné absolvovat na kole.



Trasa má jedenáct zastavení a díky ní je možné navštívit jinak nepřístupný Laudonův pavilon, postavený jako stavidlo na vodním kanálu, Egyptský kabinet se Sfingou, či pavilon Marie Terezie uprostřed jedné z největších otevřených jízdáren v Evropě.



Dospělí za cykloprohlídku zaplatí 50 korun, dětské vstupné vyjde na 30 korun. Pro ty, kteří dorazí bez kola, má zámek několik bicyklů k zapůjčení.



Zámecké výstavy lákají na lov i exotické květiny

Stálé expozice nabízí zámek v současné době tři. První se věnuje Historii lovectví a myslivosti s podtitulem romantika a realita. Jednotlivé exponáty přibližují fenomén šlechtické myslivosti v 18. až 20. století – na své si přijdou milovníci puškařské práce i zvědavci, kteří chtějí spatřit vycpanou medvědí rodinku. Vstup na výstavu stojí 130 korun pro rodinu, 50 korun pro dospělého a 30 korun pro dítě.



Soukromý sběratel Milan Štěpán vystavuje svou sbírku historických kočárů v pozdně barokní stodole. K vidění jsou restaurované vozy z 19. a 20. století.



Vstupenky lze zakoupit za 60 korun pro dospělého, za 40 korun ve snížené variantě, či za 160 korun pro rodinu.



Na veltruském zámku mohou návštěvníci obdivovat i Krásu starých oranžérií, které byly nedávno otevřeny po mnohaleté rekonstrukci. V dnešní době opět slouží svému účelu, pěstování exotických rostlin.



Vstupné do oranžérie návštěvníka vyjde na 40 korun, 30 korun zaplatí za dítě a v případě rodinného výletu zaplatí 110 korun.



Z Veltrus do Nelahozevsi za Antonínem Dvořákem

Jen necelých 6 kilometrů dělí Veltrusy a další, tentokrát renesanční, zámek Nelahozeves. Stavba ze 16. století si díky minimálním úpravám zachovala raně novověký ráz až do současné doby. Severní stěnu zdobí zachovalá sgrafita zpodobňující scény z Bible, přístup do zámku zajišťuje kamenný most vedoucí přes příkop.

Zámek Nelahozeves si zachoval svou renesanční podobu až do dnešních dní. Severní stěnu zámku zdobí původní sgrafita s výjevy z Bible.

V interiérech stojí za prohlídku především Rytířský sál zdobený freskami válečníků. Výjimečná je také další expozice z Lobkowiczkých sbírek, která se nachází ve dvanácti zámeckých pokojích a představuje návštěvníkům život vysoce postavené šlechty na přelomu 19. a 20. století.



Pro malé návštěvníky připravili na zámku netradiční prohlídku s názvem Život šlechtice od dětských střevíčků, která je určená dětem od 4 do 12 let. Zábavnou formou se ti nejmenší dozvědí, s jakými slastmi a strastmi se mladí princové a princezny potýkali. Program trvá, včetně zkrácené zámecké prohlídky, 90 minut a stojí 100 korun pro jednotlivce či 340 korun pro rodinu.



Nelahozeves je také spojována se svým slavným rodákem, hudebním skladatelem Antonínem Dvořákem. Nedaleko zámku naleznou turisté jeho rodný dům s expozicí věnovanou život a dílu hudebního génia a spravovanou Národním muzeem.



Otevřeno je od středy do neděle od 9:30 do 17:00 a za vstupenku návštěvník zaplatí 30 korun.