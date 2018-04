Oslavte s Národní galerií 220 let od jejího založení

Pro Národní galerii byl dnem D 5. únor 1796, kdy se významní představitelé z řad české šlechty a osvícení měšťané rozhodli povznést „pokleslý umělecký vkus“ místního obyvatelstva. Založili Společnost vlasteneckých přátel umění a vzápětí i dvě významné instituce, které Praha postrádala – Akademii umění a veřejně přístupnou obrazárnu. Právě ta se stala přímou předchůdkyní dnešní Národní galerie.

Dárek od galerie: vstupné zdarma

Podobně jako řada dalších muzeí a galerií i Národní galerie v Praze kdysi začínala jako skromná a nevelká instituce. Nebýt výpůjček, štědrých darů a šlechetnosti, možná by už dávno zanikla. Právě proto bude většinu výstav provázet téma obdarovávání, filantropie a podpory umění.

Oslavy 220. výročí založení Národní galerie zahájí výstava v paláci Kinských na Staroměstském náměstí.

Oslavy 220. výročí zahájí ve čtvrtek 4. února v paláci Kinských na Staroměstském náměstí otevření velké výroční výstavy Velkorysost. Umění obdarovat, která mapuje identitu a poslání nejstarší české sbírkotvorné instituce a propojí všechny galerijní budovy. Dárek dostanou i návštěvníci galerie: od pátku 5. února do neděle 7. února budou mít volný vstup do všech stálých expozic a výstav.

Ještě jedno překvapení připravila Národní galerie pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let: po vzoru světových muzeí v Londýně nebo Washingtonu pro ně otevírá své stálé expozice zdarma, a to až do srpna 2016.

A pokud už vám dvacet šest bylo a během tří únorových dnů si nestihnete prohlédnout vše, co by vás zajímalo, případně se do galerie chcete vracet i během následujících měsíců, využijte celoroční vstupenku. Stojí 990 Kč a seženete ji v pokladnách všech poboček.

Moderní umění i rok krále Karla IV.

Součástí oslav 220. výročí budou také výstavy dvou výjimečných uměleckých osobností – čínského konceptuálního umělce Aj Wej-weje a nejznámějšího současného senegalského umělce El Hadji Syho. Aj Wej-wej představí na piazzetě před Veletržním palácem svůj proslulý Zvěrokruh, malíř, kurátor a kulturní aktivista El Hadji Sy zase vůbec první výstavu současného afrického umění v Národní galerii.

Vedle vlastních budov Národní galerie využívá i další výstavní prostory, například Valdštejnskou jízdárnu.

Podobně jako řada jiných kulturních institucí se i Národní galerie zapojí do oslav 700. výročí narození Karla IV. V květnu tak bude ve Valdštejnské jízdárně a v Karolinu zahájena výstava Císař Karel IV. 1316–2016, která je součástí česko-německého výstavního projektu a bude pokračovat v německém Norimberku. Také tady se prolíná téma darů a půjček – bezmála dvě stě exponátů pochází z prestižních evropských a amerických muzeí, církevních i soukromých sbírek.

Další výstavy

Národní galerie se v roce 2016 zapojí do oslav 700. výročí narození Karla IV.

Pokud se bez vás neobejde žádná zajímavá výstava, měli byste si do svých kalendářů poznamenat několik dalších akcí. V červnu bude veřejnosti nově zpřístupněn revitalizovaný areál středověkého kláštera sv. Anežky České se sochařským parkem a ve Šternberském paláci začne výstava děl renesančního malíře Lucase Cranacha st.



Od června do září bude Veletržní palác hostit výstavu 30 let architektury ve sbírkách Národní galerie, v září pak bude ve výstavních sálech paláce Kinských zahájena výstava Henri Rousseaua, připravovaná ve spolupráci s Musée d’Orsay v Paříži. Do Veletržního paláce se vraťte ještě v říjnu, kdy začne výstava Tři století americké grafiky od jejího vzniku na počátku 18. století až do současnosti.