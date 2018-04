Oslavte Mezinárodní den průvodců a prozkoumejte Brno či Pardubice

Mezinárodní den průvodců v cestovním ruchu se po celém světě slaví 21. února už od roku 1990. Tehdy se oslav zúčastnilo 15 zemí, v dnešní době počet států, které nějakým způsobem připomínají práci průvodců, stále stoupá. A Česko se na seznam zařadilo také. Kromě desítek nejrůznějších akcí pro děti, hendikepované, seniory i rodiny, se v tuto dobu konají také odborné semináře, workshopy i nejrůznější rekvalifikační kurzy. Jakých akcí se můžete zúčastnit i vy?

Brno slaví celý víkend

Už po dvanácté připravují brněnští průvodci a místní turistické informační centrum víkend plný prohlídek tajemných i historických zákoutí Brna. Vybrat si můžete z 12 prohlídkových okruhů, z nichž se některé během víkendu budou opakovat. V sobotu se za poznáním vydejte od 10, 14 nebo 15 hodin, v neděli na vás průvodci budou čekat v 10 a 14 hodin.

Pokud s vámi vyrazí na vycházku i děti, vezměte je na okruh Po stopách brněnských pověstí, který začíná v sobotu i v neděli v 10 hodin dopoledne na nádvoří Staré radnice. Poslechnete si příběhy o brněnském drakovi, nešťastné Johance či symbolech, které jsou dodnes v Brně k vidění.

Jeden z prohlídkových okruhů vás vezme po stopách Jiřího Mahena

Dáváte-li přednost klasice, nechte se provést Památkami v centru Brna - okruh je nabízen také v anglickém a německém jazyce. Další prohlídkové trasy vás zavedou do nejvýznamnějších kostelů, za nejkrásnějšími secesními stavbami či vstříc brněnskému funkcionalismu. Konkrétní informace o jednotlivých prohlídkách a další podrobnosti se dozvíte na webových stránkách Turistického informačního centra města Brna.

Nezapomeňte však, že počet míst na každou prohlídku je omezený. Zakoupit si vstupenku, za níž zaplatíte 30 korun, můžete v Labyrintu pod Zelným trhem.

Do Pardubic na zámek, do Chocně za pohádkami

V Chocni připravují průvodci program ve spolupráci s místní Obchodní akademií a střední odbornou školou cestovního ruchu. Na prohlídku Chocně se můžete vydat od 9 do 11:30 každou půlhodinu. První prohlídková trasa, určená spíše pro dospělé, vás zavede do místního kostela a fary, k morovému sloupu i k městské radnici.

Děti můžou zatím samy vyrazit na prohlídku Pohádková Choceň, na níž se jim kromě zkušeného průvodce budou věnovat také asistenti, kteří se o vaše ratolesti postarají. Kromě prohlídek určitě navštivte také prostory pořádající školy, kde budou vystaveny staré fotografie Chocně a připraveno bude také občerstvení z rukou choceňských studentů oborů kuchař či cukrář.

Město perníku si můžete 21. února prohlédnout zdarma na čtyřech prohlídkových trasách. První vás seznámí s celou historií Pardubic a vyráží ve 14 hodin od Zelené brány. Za bájemi a pověstmi starými Pardubicemi se můžete vydat ve 14 hodin taktéž od Zelené brány.

Od kostela sv. Bartoloměje se můžete vydat vstříc poznání Pardubic po roce 1845. Pokud vás zajímá pardubický zámek, vyrazte na jeho komentovanou prohlídku. Protože je však počet míst omezen, nezapomeňte se registrovat na adrese asociacepardubice@seznam.cz, odkud vám zpět přijdou bližší informace.

Procestujte celý svět na Holiday World

Oslavit Mezinárodní den průvodců můžete také na tradičním veletrhu Holiday World, který se koná od 19. do 22. února na pražském Výstavišti. Díky vystavovatelům z desítek zemí se budete v Praze cítit jako na cestě kolem světa. Součástí veletrhu bude také oblíbený cestovatelský festival WorldFilm či Expediční kamera. Se stejnou vstupenkou, která vás vyjde na 150 korun, můžete navštívit také veletrh Top Gastro & Hotel se soutěží o Mistra kávy a degustací kávových specialit.

Na veletrhu Holiday World se budete cítit jako na cestě kolem světa

Kromě zajímavého doprovodného programu a spousty informací, které získáte o svých vysněných destinacích, si můžete také zasoutěžit. Letos se budou losovat výherci slevových kuponů v celkové hodnotě 1 milion korun. Ale pozor! Soutěž je určena pouze pro návštěvníky Holiday World, na internetu se tentokrát o nic nehraje. Veletržní brány budou otevřeny 19. a 20. února od 10 do 18 hodin, v sobotu můžete holešovické Výstaviště navštívit od 9 do 18 hodin a v neděli bude otevřeno pouze do 17 hodin.